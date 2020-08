Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

55jähriger nimmt der Mutter das Auto weg

Gegen den Willen seiner 85-jährigen Mutter fuhr ein Mann am Freitag gegen 09.30 Uhr mit deren Fahrzeug weg. Einige Zeit später kehrte er zu der Wohnanschrift zurück. Die hinzugerufenen Polizisten vom Polizeirevier Sigmaringen stellten bei dem Mann Alkoholbeeinflussung fest. Gegen die zwei angeordneten Blutproben wehrte sich der Mann massiv, so dass seitens der Beamten unmittelbarer Zwang angewandt werden musste. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Da ihn auf Grund der Vorfälle seine Mutter nicht mehr bei sich aufnehmen wollte, wurde ihm zudem noch ein Wohnungsverweis erteilt.

Sigmaringen

Angetrunkener wird im Prinzenpark beraubt

Ein deutlich angetrunkener Nachtschwärmer gab auf dem Polizeirevier Sigmaringen an, er sei am Freitag gegen 22.30 Uhr durch den Prinzenpark gegangen. Dabei habe ihn eine vierköpfige, männliche Tätergruppe festgehalten und ihm gewaltsam Geldbörse und iPhone weggenommen. In der Geldbörse befanden sich fünf Euro. Sie wurde später leer aufgefunden. Das iPhone blieb verschwunden. Verletzt wurde der Mann nicht.

Stetten am kalten Markt

13jähriger macht Spritztour mit Auto des Vaters

Der 13-Jährige verschaffte sich am Samstag gegen 03.00 Uhr mit dem Originalschlüssel Zugang zu der Firma seines Vaters in der Albstraße. Dort fand er den Originalschlüssel zu einem Firmenfahrzeug und machte zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen eine Spritztour. Kurz vor Oberglashütte kam er von der Fahrbahn ab und fuhr sich fest. Schaden entstand nicht. Alle drei wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben.

