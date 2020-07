PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

(Friedrichshafen) Nach handgreiflichem Streit fehlt der Geldbeutel

Am späten Donnerstagabend ist einem 38-jährigen Mann nach einem Faustschlag in seiner Wohnung vom Kontrahenten das Portemonnaie abgenommen worden. Die Polizei ermittelt wegen eines Raubdelikts.

Der Betroffene hatte Besuch von einem flüchtigen Bekannten. Aus bisher nicht bekanntem Grund fingen die Beiden an, miteinander zu streiten. Die Auseinandersetzung wurde handgreiflich, als der 35-jährige Besucher seinen Gastgeber mit Faustschlägen traktierte und zu Boden schlug. Die vorübergehende Hilflosigkeit nutzte der 35-Jährige aus, um dem Hausherrn den Geldbeutel aus der Hosentasche zu ziehen. In der Börse steckte ein nicht unerheblicher Geldbetrag. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdelikts gegen den 35-Jährigen eingeleitet.

(Friedrichshafen) 50-Jähriger wird vom Stuhl geschlagen

In der Keplerstraße ist am Donnerstagnachmittag ein 50-jähriger Mann von seinem Kontrahenten mit einem Klappstuhl angegriffen und vom Stuhl geschlagen worden. Der 50-Jährige hatte danach mehrere Schürfwunden und Kratzer. Beide waren betrunken und wollten von polizeilichen Ermittlungen nichts wissen. Trotzdem hat das Polizeirevier Friedrichshafen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 39-jährigen Angreifer eingeleitet.

(Friedrichshafen) Radfahrerin stürzt beim Ausweichen

Auf dem Radweg neben der Rotach, nahe der Steinbeisstraße, ist am Donnerstag eine 60-jährige Radfahrerin bei einem Ausweichmanöver gestürzt.

Gegen 15.35 Uhr wich die 60-Jährige einer sehbehinderten Frau mit Hund aus, kam dabei nach rechts von dem Radweg ab und fiel hin. Bei dem Sturz verletzte sie sich. Deswegen musste sie vom Rettungsdienst erstversorgt und danach zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

(Kressbronn) Terriermischling beißt Sechsjährige

Auf der Wiese beim Landungssteg ist am Mittwochmittag ein sechsjähriges Mädchen von einem Mischlingshund gebissen und verletzt worden.

Gegen 12.45 Uhr spielte das Mädchen mit seiner Schwester einige Meter von dem Hund entfernt. Plötzlich stürmte der Hund, der bis dahin mit loser Leine neben seiner Besitzerin saß, auf die beiden Mädchen los und biss die Sechsjährige in den Hintern. Folge war eine oberflächliche Bisswunde, die aber nicht genäht werden musste. Gegen die Hundehalterin wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

(Überlingen) Unbekannter Dieb klaut Schmuck

Ein ziemlich dreister Dieb ist am Donnerstag im Schilfweg in eine Wohnung eingestiegen und hat während einer nur kurzen Abwesenheit der Bewohnerin auf einem Tisch liegenden Goldschmuck geklaut.

Die Tat geschah zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr. Der Täter schlüpfte durch die offenstehende Balkontür unbemerkt ins Wohnzimmer, wo auf dem Tisch zwei wertvolle Fingerringe und eine Halskette lagen. Er schnappte sich die Schmuckstücke und verschwand wieder. Zur der Zeit war die Geschädigte in ihrem Schlafzimmer, um sich umzuziehen.

Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer am Donnerstagabend im Umfeld des Wohnblocks verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07551 804 0).

