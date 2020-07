Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Ravensburg) Trickdiebe stehlen zwei Armbänder aus Juweliergeschäft

Zwei Trickdiebe haben am Dienstagnachmittag aus einem Juweliergeschäft in der Innenstadt (Marienplatz) zwei Silberarmbänder im Gesamtwert von zirka 90 Euro gestohlen.

Die Diebe betraten gegen 15 Uhr das Geschäft, gaben ein Armband in Reparatur und verwickelten den anwesenden Mitarbeiter danach in ein Verkaufsgespräch. Sie ließen sich zunächst Silberschmuck zeigen. Im Verlauf der Vorstellung des Silberschmucks wurde einem der Männer auch ein Armband angelegt. Danach zeigten die "Kunden" Interesse an Goldschmuck in einer Glasvitrine. Der Mitarbeiter musste den deswegen kurz in einen Nebenraum, um den Vitrinenschlüssel zu holen. Die kurze Abwesenheit nutzten die Trickdiebe, zu verschwinden. Neben dem bereits getragenen Silberarmband nahmen sie noch ein weiteres Silberarmband vom Präsentiertablett mit. Der Bestohlene konnte nur eine sehr vage Beschreibung der Täter abgeben. Sie waren demnach Anfang 20 und dürften aus dem osteuropäischen Raum kommen. Beide sprachen mit Akzent. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt in der Sache.

(Ravensburg) 15-Jährige klaut Kosmetikartikel für über 300 Euro

In der Adlerstraße ist am Dienstagnachmittag eine 15-jährige Ladendiebin beim Stehlen in einem Drogeriemarkt erwischt und festgehalten worden. Die Jugendliche steckte Kosmetikartikel im Wert von rund 345 Euro und in ihre Tasche und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Bei dem Diebstahl wurde sie beobachtet. Im Ausgangsbereich hielt sie der Ladendetektiv an und verständigte die Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf der Dienststelle an ihre Mutter übergeben.

(Ravensburg) Drei Verletzte bei Karambolage in der Jahnstraße

In der Jahnstraße sind am Dienstagvormittag an der Kreuzung mit der Wilhelm-Hauff-Straße vier Autos aufeinander gefahren. Drei Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro.

Kurz nach 10 Uhr mussten ein BMW, ein Renault und ein Skoda, die alle auf der Jahnstraße in Richtung Innenstadt fuhren, an der Kreuzung anhalten, weil die Ampel die Farbe "rot" zeigte. Von hinten kam ein Ford Transit, dessen 31-jähriger Fahrer die aktuelle Verkehrslage aus Unachtsamkeit zu spät registrierte und deswegen ungebremst ins Heck von dem Skoda Oktavia krachte. Die Wucht der Kollision reichte aus, um die drei an der Ampel wartenden Fahrzeuge aufeinander zu schieben. Die beiden weiblichen Insassen im Renault und der Skodafahrer erlitten leichtere Verletzungen, die später im Krankenhaus behandelt wurden. Der Rettungsdienst war im Einsatz.

(Ravensburg) Motorrollerfahrerin stürzt in Kreisverkehr

Im Kreisverkehr beim Möbelhaus "Rundel" in der Tettnanger Straße ist am Dienstagmittag eine 63-jährige Rollerfahrerin auf der regennassen Fahrbahn gestürzt. Die Frau fuhr gegen 13.30 Uhr in Richtung Friedrichshafener Straße. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro.

(Wangen im Allgäu) Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

In Untermooweiler ist am Dienstagmittag ein Motorradfahrer bei einem Bremsmanöver gestürzt. Er verletzte sich leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der 72-Jährige fuhr gegen 12.15 Uhr von Obermooweiler kommend in Richtung Bachhofen. Vor ihm fuhr ein weiteres Motorrad. Die Fahrerin dieses Motorrades wollte in Untermooweiler nach links in Richtung Engetsweiler abbiegen. Deswegen verringerte sie ihr Tempo und blinkte links. Der Motorradfahrer sah das sehr spät, musste deswegen scharf abbremsen, rutschte weg und stürzte. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

(Wangen im Allgäu/A96) Verlorenes Metallteil beschädigte Sattelzug - Diesel läuft in Regenrückhaltebecken

Am Dienstagvormittag hat ein Sattelzug auf der Autobahn bei der Ausfahrt Wangen Nord ein auf der Straße liegendes Metallteil überfahren. Dabei wurde der Tank des Lastwagens beschädigt.

Der Sattelzug war gegen 11.50 Uhr auf dem Weg in Richtung Lindau. Beim Passieren der Baustelle an der Anschlussstelle Wangen Nord überfuhr der LKW ein Metallteil, das ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer dort verloren hatte. Das Metallstück schlug gegen die Unterseite des rechten Kraftstofftanks. Der Tank wurde aufgerissen, Diesel lief aus. Zunächst bemerkte der Fahrer des Sattelzuges den Schaden nicht, weshalb er weiterfuhr. Erst als sah, dass es hinter ihm qualmt, reagierte er und fuhr auf den Parkplatz Ettensweiler. Dort liefen zirka 250 Liter Diesel aus und über den Regenwasserkanal geradewegs ins Rückhaltebecken Seebach. Zirka 500 Liter Restkraftstoff konnte die zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr noch rechtzeitig auffangen. Die betroffene Regenwasserkanalisation muss von einem Fachbetrieb durchgespült und gereinigt werden. Das Landratsamt Ravensburg, Fachbereich Umwelt, wurde verständigt. Ein Vertreter des Umweltamtes war vor Ort.

Die Verkehrspolizei Kißlegg bearbeitet den Unfall und sucht nach dem Verlierer des Metallteils. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07563 9099 0).

(Wangen im Allgäu/A96) Aquaplaning: Transporter rutscht bei starkem Regen von der Autobahn

Am Dienstagabend ist ein Transporterfahrer auf der A96, kurz vor der Talbrücke Untere Argen, wegen zu hohem Tempo von der regennassen Straße abgekommen.

Der 25-Jährige fuhr gegen 20.25 Uhr auf der Autobahn in Richtung Memmingen. Bei starkem Regen war er für die Fahrbahnverhältnisse zu schnell unterwegs, weshalb sein Kleintransporter infolge Aquaplaning den Kontakt zur Fahrbahn verlor und nach rechts von der Autobahn rutschte. Die Leitplanke drückte den Ford Tourneo wieder nach links, wobei der Kastenwagen ins Schleudern kam. Nach einer weiteren Kollision mit der Mittelschutzplanke blieb das Fahrzeug stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 25-Jährige nach Alkohol roch. Er hatte 0,46 Promille Alkohol in der Atemluft. Folgen waren eine Blutentnahme und die Inverwahrungnahme seines Führerscheins. Weil der Verkehrssünder aus einem benachbarten EU-Land kommt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro erhoben.

(Weingarten) Tische und Stühle umgeworfen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag beim "Café am Stadtgarten" mehrere Tische und Stühle umgeworfen. Dabei wurde ein Tisch beschädigt. Der entstandene Schaden liegt bei rund 100 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zur Tat entgegen (Telefon 0751 803 6666).

(Wilhemsdorf) Rollerfahrerin stürzt vor Schreck

Weil sie wegen eines entgegenkommenden Lieferwagens erschrak, ist eine 20-jährige Motorrollerfahrerin am Dienstagnachmittag in Esenhausen gestürzt. Die junge Frau fuhr gegen 15.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Wilhelmsdorf. In der Linkskurve bei der Einmündung der Straße "Hohe Mauer" kam ihr ein Lieferwagen entgegen. Darüber erschrocken bremste die 20-Jährige stark ab, überbremste dabei und fiel in der Folge seitlich auf die Straße. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Der Fahrer des Lieferwagens konnte nichts für den Unfall. Er verhielt sich verkehrsgerecht.

(Baienfurt) Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall in der Altdorfstraße ist am Dienstagmittag die 28-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt worden.

Die Frau fuhr gegen 13 Uhr in Richtung "Trauben". Vor ihr hielt ein VW Golf, weil dessen Fahrerin Gegenverkehr passieren lassen wollte. Das sah die 28-Jährige so spät, dass sie nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Sie fuhr dem Mercedes ins Heck. Dabei verletzte sie sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Mercedes war wegen der ausgelösten Airbags nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

(Bad Wurzach) Mercedes prallt gegen Sattelzug

Am Dienstagabend ist auf der L317, kurz nach Arnach, ein Mercedes mit einem parkenden Sattelzug zusammengestoßen. Der Mercedesfahrer kam gegen 21 Uhr aus Richtung Humberg und bog am Ende des Gemeindeverbindungsweges nach rechts in die Landstraße ab. Zirka 50 Meter nach der Einmündung kam der 38-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dort stehenden Lastwagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell