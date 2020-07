Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

(Friedrichshafen) Polizei trennt streitende Verwandtschaft

In der Nacht zum Mittwoch hat sich ein 21-jähriger Mann auf dem Romanshorner Platz mit seiner 37-jährigen Tante lautstark gestritten. Passanten verständigten die Polizei, die die beiden Streithähne mit Zwangsmitteln voneinander trennen musste.

Der tumultartige Streit wurde gegen 00.15 Uhr gemeldet. Als zwei Polizeistreifen am Einsatzort eintrafen, war die Stimmung zwischen dem 21-Jährigen und seiner Tante immer noch sehr aggressiv. Die 37-Jährige ging im Angesicht der Gesetzeshüter angriffslustig auf ihren Neffen zu. Die Attacke wurde von der Polizei beendet, die Frau auf eine nahe gelegene Parkbank gesetzt. Danach wurde es etwas ruhiger. Während sich die Polizei mit einer Zeugin beschäftigte, die von dem 21-Jährigen bei ihrem "Notruf" tätlich angegriffen und dabei leicht verletzt worden war, fing es zwischen den Beiden wieder an zu brodeln. Weil der 21-Jährige nun völlig aus dem Häuschen war, mussten ihm Handschließen angelegt werden, bevor ihn die Polizisten in einen Streifenwagen setzten. Dort gab er trotzdem keine Ruhe und schlug in der Folge seinen Kopf mehrfach heftig gegen die Seitenscheibe. Zu seinem eigenen Schutz mussten ihn die Einsatzkräfte deswegen kurzzeitig enger fixieren. Dabei wurde versehentlich der Notrufknopf an einem Handfunkgerät gedrückt, woraufhin drei weitere Streifenwagen zum Ereignisort kamen. Auch die Tante war jetzt außer Rand und Band. Als zwei Beamte sie ergreifen wollten, trat sie mit den Füßen um sich. Letztendlich klickten auch bei ihr die Handschließen. Die stark alkoholisierte Frau wurde später nach Hause gefahren und ihren erwachsenen Töchtern übergeben. Sie hatte eine Atemalkoholkonzentration von knapp über zwei Promille. Der 21-Jährige wurde wegen seines psychischen Ausnahmezustandes zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

(Friedrichshafen) Unbekannte verbiegen Scheibenwischer - Polizei sucht Zeugen

Binnen einer Woche sind der Polizei drei Fälle bekannt geworden, bei denen unbekannte Täter Scheibenwischer verbogen und damit nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet haben.

Der erste Fall wurde bereits in der vergangenen Woche aktenkundig. Betroffen war hier ein roter Audi A3, der im Wiggenhauser Weg stand. In der Nacht zum Mittwoch brach der Täter hier alle Scheibenwischer mutwillig ab. Die beiden anderen Fälle ereigneten sich am vergangenen Montag, zwischen 11 Uhr und 14 Uhr. Betroffen waren zwei Mercedes, die in der Schmidstraße, Bereich Uferzone West, abgestellt waren. Hier beschädigte der Täter jeweils einen der vorderen und den hinteren Scheibenwischer. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 750 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen und der Polizeiposten FN-Altstadt ermitteln in den drei Fällen und nehmen sachdienliche Hinweise entgegen (Telefon 07541 701 0 oder 07541 36142 12).

(Tettnang) Radfahrerin stürzt nach Bremsversuch

In der Wangener Straße ist am Dienstagnachmittag eine Radfahrerin beim Bremsen gestürzt. Leicht verletzt kam sie ins Krankenhaus.

Die 30-jährige fuhr gegen 16.15 Uhr in Richtung Tettnang. Auf Höhe "Frohe Aussicht" wollte sie nach rechts abbiegen. Vor dem Abbiegen bremste die Frau so stark, dass sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle verlor und zu Boden fiel. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in die Klinik. Sachschaden entstand nicht.

(Überlingen) Werbebanner für Grundrechts-Demo mit Farbe besprüht - Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen einer Sachbeschädigung, nachdem unbekannte Täter am Sonntag oder Montag zwei in der Lippertsreuter Straße, auf einer Wiese beim "Dänischen Bettenlager" aufgestellte Werbebanner für eine Demonstration in Salem neu beschriftet haben. Die Täter bekundeten ihre Ansichten in blauer Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Die Eigentümer der Werbebanner erstatteten Anzeige.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Farbschmiererei geben kann, wird gebeten, mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 804 0, Verbindung aufzunehmen.

(Stetten) 12-jähriges Kind fährt Fußgängerin mit Fahrrad um

Ein 12-jähriges Mädchen hat am Dienstagmorgen auf dem Fahrradweg zwischen Meersburg und Hagnau eine Fußgängerin umgefahren. Beide wurden verletzt.

Das Kind fuhr mit seinem Mountainbike kurz nach 10 Uhr auf dem Höhenweg in Richtung Hagnau. Auf Höhe vom Weingut Aufrecht übersah die Zwölfjährige eine vor ihr in dieselbe Richtung gehende Fußgängerin. Das Mädchen fuhr der 68-Jährigen gegen die Beine. Beide fielen zu Boden und verletzten sich leicht. Zur Behandlung ihrer Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Mountainbike entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 50 Euro.

