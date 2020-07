Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Jugendliche von Baugerüst geholt

Mutwillig in Gefahr begeben hat sich eine Gruppe Jugendlicher, die am frühen Dienstagmorgen gegen 01.30 Uhr auf einem Baugerüst in der Raderacher Straße zu Gange war. Die Gruppe war einem Anwohner aufgefallen, welcher die Polizei verständigte. Die Beamten holten die vier Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren herunter und überstellten sie an ihre Erziehungsberechtigten. Derzeit wird geprüft, ob zusätzlich ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet wird.

Friedrichshafen

Rollerfahrer stürzt

Leicht verletzt hat sich am Montagmittag gegen 12.30 Uhr ein Rollerfahrer, der in der Äußeren Ailinger Straße auf Höhe des Bodenseecenters gestürzt war. Der 82 Jahre alte Mann war zusammen mit einer Mitfahrenden auf dem Motorroller in Richtung Ailingen unterwegs, als er auf Höhe eines Kreisverkehrs einer Fußgängerin das Überqueren der Straße ermöglichen wollte. Der Fahrer bremste ab und stürzte dabei mit seinem Piaggio. Er verletzte sich dabei am Kopf und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 50 Jahre alte Mitfahrerin blieb unverletzt. An dem Motorroller entstand minimaler Schaden.

Friedrichshafen

Lkw-Fahrer übersieht Auto

Schaden von 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, als ein Lastwagenfahrer am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Colsmanstraße beim Wechsel des Fahrstreifens mit einem Auto zusammenstieß. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Jettenhausen unterwegs. Der 51 Jahre alte Unfallverursacher und der Lenker des Skoda blieben unverletzt.

Langenargen

Taschendieb schlägt Autoscheibe ein

Auf dem Parkplatz Tuniswald hat ein Unbekannter am Montagabend zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr die Scheibe an einem geparkten Pkw eingeschlagen. Der Täter entwendete aus dem Innenraum des Wagens eine Handtasche. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen besonders schwerem Diebstahl. Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Oberteuringen

Rollstuhlfahrer auf Abwegen

Einen 62 Jahre alten Rollstuhlfahrer suchte eine Polizeistreife gestern im Raum Oberteuringen. Der Mann, welcher in einem Pflegeheim untergebracht ist, war von dort ohne Absprache davongefahren, weshalb das Pflegepersonal den Notruf verständigte. Die Streife fand den Mann nach kurzer Suche. Ein Krankentransport brachte ihn zurück ins Pflegeheim.

Owingen

Autofahrer prallt gegen Verkehrsinsel

Mit einer Blutprobe endete ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22 Jahre alter Autofahrer am frühen Dienstagmorgen gegen 02 Uhr in der Hauptstraße eine Verkehrsinsel touchierte. Der junge Fahrer war in Richtung Ortsausgang unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung in die Kirchstraße abbiegen. Hierbei stieß er gegen die Insel, was dazu führte, dass einer seiner Reifen Luft und der Fahrer in der Folge die Kontrolle über den Wagen verlor. Ein Anwohner wurde auf den Unfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Als die Beamten bei der Unfallaufnahme den Verdacht gewannen, dass der Mann unter der Beeinflussung von Alkohol stand, musste der 22-Jährige sie zu einer Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Sein Auto musste er stehen lassen. Klärung hinsichtlich seiner Alkoholisierung wird nun das Ergebnis der Blutuntersuchung bringen.

Uhldingen-Mühlhofen

Feuerwehreinsatz bei Klosterkirche Birnau

Ein brennender Baum war der Auslöser für einen Feuerwehreinsatz am späten Montagabend gegen 22 Uhr an der Klosterkirche Birnau. Entlang eines Fußweges in Richtung Nußdorf geriet die Pinie, mutmaßlich wegen einer brennenden Grabkerze, in Flammen. Passanten versuchten den Brand mittels Wasserflaschen zu löschen und wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen abgelöst, welche das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle hatte. Das Polizeirevier Überlingen erbittet nun unter Tel. 07551/ 804-0 Hinweise auf die Person, die an der Gedenkstelle am Montagabend eine Kerze entzündet hat.

Uhldingen-Mühlhofen

Brand bei Parkplatz Wölfle

Ein defekter Katalysator hat am Montagmittag gegen 12.45 Uhr am Rande der Bundesstraße 31 auf Höhe des Parkplatzes Wölfle einen kleinen Flächenbrand verursacht. Der Katalysator eines Sprinters spuckte Flammen, welche das trockene Gras am Straßenrand entzündeten. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Meersburg gelöscht, die mit zwei Fahrzeugen im Einsatz war. Insgesamt verbrannten etwa 25 Quadratmeter Wiesenfläche. Der defekte Sprinter wurde auf dem Parkplatz abgestellt.

Meersburg

Exhibitionist belästigt Frauen

Sich vor zwei jungen Frauen entblößt hat am Montagabend gegen 18 Uhr ein Unbekannter im Bereich des Liegeplatzes am Bodenseeufer auf Höhe des Gehauwegs. Der Fremde legte sich mit seinem Handtuch hinter die 20 und 22 Jahre alten Frauen, entkleidete sich dort und fasste sich ans Glied. Als ihn die beiden Frauen erschrocken ansprachen, flüchtete der Mann. Er wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,85 cm groß und schlank beschrieben. Er trug eine olivgrüne Cargohose. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet. Zeugen, insbesondere eine Familie mit Kleinkind, die ebenfalls am dortigen Bereich gelegen hat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/ 804-0 zu melden.

