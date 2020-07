Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Herrenloses SUP-Board löst Sucheinsatz aus

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Am Samstag, 25.07.2020, gegen 20.40 Uhr, wurde der Wasserschutzpolizei ein herrenloses SUP-Board vor Friedrichshafen-Seemoos gemeldet. Aufgrund dessen, dass sich laut Zeugenaussage seit ca. 15 Minuten keine Personen mehr im Umkreis des Boards befanden, wurde durch die Integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben Seenotalarm ausgelöst.

Im Rahmen der Suche wurde festgestellt, dass das SUP Board an einem Bojenstein befestigt war. Das SUP-Board selbst war nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet, jedoch war der Name des Eigners auf dem aufgefundenen Paddel vermerkt, so dass nach Rückruf bei ihm ein Seenotfall ausgeschlossen werden konnte.

Im Einsatz waren vier Boote der DLRG, drei Feuerwehrboote, ein Boot der Wasserschutzpolizei sowie der Rettungshubschrauber Christoph 45.

Aus diesem Grund weist die Wasserschutzpolizei nochmals eindringlich auf die Kennzeichnungspflicht von Surfbretter bzw. SUP-Boards hin. Durch das Beschriften mit Name und Anschrift des Eigentümers oder Verfügungsberechtigten, im Idealfall noch mit einer Mobilfunknummer, kann ein aufgefundenes Brett schnell zugeordnet und unter Umständen größere, sehr kosten- und personalintensive Sucheinsätze verhindert werden.

