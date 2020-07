Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Isny

Schwimmer am Baggersee löst große Suchaktion aus

Am Samstag, um 17:30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass auf der Liegewiese am Baggersee Burgwang, neben einem Badetuch ein Rucksack sowie ein Fahrrad liegt. Nach Angaben des Mitteilers lagen die Sachen seit 11:30 Uhr unberührt auf der Liegewiese. Auf Grund der vorgefundenen Situation konnte ein Badeunfall nicht ausgeschlossen werden und eine groß angelegte Suchaktion wurde eingeleitet. Nach über fünf Stunden wurde diese dann abgebrochen. Bei einer zweiten Überprüfung der Wohnanschrift wurde der 24-jährige Schwimmer dann wohlauf zuhause angetroffen. An der Suchaktion waren insgesamt 98 Personen beteiligte welche sich aus der freiwilligen Feuerwehr Isny, Rettungsdienst, DLRG und der Polizei zusammensetzten. Des Weiteren waren elf Rettungshunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Amtzell

Altpapier löst Kellerbrand aus

Am Samstag, um 15:46 Uhr musste die freiwillige Feuerwehr Amtzell und Waldburg zu einem Kellerbrand auf einem nahegelegenen Gehöft ausrücken. Verursacher des Kellerbrandes war der 43-jährige Eigentümer, welcher im Heizungskeller Papier im Ofen verbrannte. Hierbei fiel ein Teil des brennenden Papiers aus dem Ofen. Dieses wurde vom Verursacher gelöscht, entzündete sich aber im Anschluss wieder, was unbemerkt blieb. Der Brand breitete sich anschließend über ein Kunststoffabwasserrohr bis zum Eintreffen der Feuerwehr ins Erdgeschoss aus. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 100.000 Euro. Die Feuerwehr Amtzell und Waldburg war mit 34 Kräften vor Ort.

