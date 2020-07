Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunkener Fahrradfahrer

Am Samstag gegen 02:00 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Sigmaringen ein Fahrradfahrer ohne Licht in der Karlstraße auf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 40-jährige Mann alkoholisiert ist. Ein Test ergab über 2,2 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Sigmaringen-Gutenstein

Jugendlicher bei Fahrradsturz verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam ein 16-jähriger Bursche mit seinem Fahrrad im Grimmerriedweg zu Fall. Auf dem geschotterten Weg vor Gutenstein verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er verletzte sich an Armen und im Gesicht leicht. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

