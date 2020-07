Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

(Friedrichshafen) Strandkorb kaputt - Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigung in Kindergarten

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter auf dem Gelände des Kindergartens Arche Noah in Manzell mehrere Plastikgirlanden heruntergerissen und einen Strandkorb unbrauchbar gemacht. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Der Polizeiposten Immenstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer im Bereich Stockerholzstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 07541 701 0).

(Friedrichshafen) Herrenloser Hund bringt Radfahrerin zu Fall

Am Mittwochnachmittag ist eine 28-jährige Radfahrerin in der Hochstraße wegen eines frei herumlaufenden Hundes gestürzt. Gegen 16.20 Uhr fuhr die 28-Jährige in Richtung Innenstadt. An der Einmündung der Heinrich-Heine-Straße (Bushaltestelle Friedhof) rannte ihr plötzlich ein Hund seitlich gegen das Vorderrad. Die junge Frau verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Den Hund beschrieb sie als kniehoch mit kurzem, braunem Fell. Wer Hinweise zu dem Hund und seinem Besitzer geben kann wird gebeten, sich zu melden (Polizei Friedrichshafen, Telefon 07541 701 0).

(Friedrichshafen) Auto nimmt Radfahrer die Vorfahrt

An der Einmündung der Bismarckstraße in die Ailinger Straße ist ein Radfahrer bei einem Vorfahrtsunfall gestürzt und hat sich verletzt.

Der 64-jährige Radfahrer fuhr gegen 17.20 Uhr auf dem Radweg Ailinger Straße in Richtung der Unterführung Paulinenstraße. Aus der Bismarckstraße kam von rechts ein Auto, dessen Fahrer die Vorfahrt nicht gewährte. Der 64-Jährige wich nach links aus, konnte eine Kollision auch verhindern, stürzte aber auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz brach er sich den linken Unterarm. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07541 701 0).

(Immenstadt) Radfahrerin stürzt bei Testfahrt

Am Mittwochabend ist eine Radfahrerin bei einer Testfahrt in der Seestraße Ost gestürzt und hat sich dabei eine blutende Wunde am Kopf zugezogen.

Die 52-Jährige machte eine Probefahrt mit einem Pedelec und fuhr damit in Richtung Hagnau. Eine Fehlbedienung (bremsen statt schalten) führte zur Blockade des Vorderrades und zu einer unsanften Landung auf der Straße. Die Kopfplatzwunde musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Sachschaden entstand nicht.

(Markdorf) Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung - Polizei sucht Skodafahrer

An der Einmündung der Poststraße in die Hauptstraße sind am Donnerstagmittag nach einer Vorfahrtsverletzung ein grauer Skoda Fabia und ein Nissan Micra zusammengestoßen. Der Skodafahrer machte sich aus dem Staub.

Gegen 13.25 Uhr fuhr der unbekannte Unfallverursacher auf der Hauptstraße stadteinwärts. An der Einmündung der Poststraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Kleinwagens und stieß mit ihm zusammen. An dem Nissan entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2500 Euro. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher weiter. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem grauen Skoda Fabia und dessen Fahrer geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07544 9620 0).

(Salem) Gestürzte Radfahrerin muss ins Krankenhaus

Nach einem Sturz in der Deggenhauser Straße ist die betroffene Radfahrerin vom Rettungsdienst mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Frau fuhr gegen 17.10 Uhr auf der Deggenhauser Straße stadtauswärts in Richtung Schapbuch. Am Ortsende wechselte sie vor dem Verkehrsteiler die Straßenseite. Dabei stieß sie gegen den Randstein und stürzte. Ihre linksseitigen Verletzungen an Schulter, Handgelenk und Unterschenkel mussten ärztlich behandelt werden. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

(Salem) Unbekannter verletzt Friesenstute im Genitalbereich - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag hat die Besitzerin der Friesenstute "Pietje" auf einem Hof bei Salem Verletzungen im Genitalbereich festgestellt. Die Polizei schließt nicht aus, dass derselbe Täter auch Hand an das Bermatinger Pony "Rigo" gelegt hat, der dadurch halbseitig erblindete (wir berichteten).

Die Besitzerin stellte bei der Pflege ihres Pferdes, das auf einem der Höfe "In den Rubäckern" nordöstlich vom Stadtteil Buggensegel untergestellt ist, Verletzungen unterhalb des Schweifansatzes fest. Sie ließ die Stute deswegen von einem Tierarzt Untersuchungen, der mutwillig beigebrachte Schnittverletzungen im Genitalbereich feststellte. Zuvor stand "Pietje", zusammen mit anderen Pferden, auf der benachbarten Koppel.

Diese Tat erhärtet aus Sicht der Polizei den Verdacht, dass auch das Pony "Rigo" aus dem nahe gelegenen Bermatingen Opfer eines Tierschänders wurde. Wie berichtet, wurde bei dem kleinen Pferd am vergangenen Samstag eine irreparable Augenverletzung festgestellt. Das Pferd ist jetzt auf dem rechten Auge blind.

Der Fachbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums hat auch die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tierquälerei geben kann wird gebeten, sich zu melden (Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 804 0).

