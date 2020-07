Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Küchenbrand mit einer schwer verletzten Person

Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu - Küchenbrand mit einer schwer verletzten Person

Bei einem Küchenbrand hat eine 52-Jährige Hausfrau schwere Verletzungen erlitten. Sie wechselte während dem brennenden Zustand einer Lötlampe die Gaskartusche. Hierbei explodierte die Gaskartusche. Ein vor Ort privat anwesender Feuerwehrmann konnte das entstandene Feuer mit einem Feuerlöscher löschen. Die 52-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde in eine Spezialklinik eingeliefert. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht bei Ihr keine Lebensgefahr. Der Schaden in der Küche dürfte etwa 3000, -- Euro betragen. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 14 Einsatzkräften am Einsatzort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Olaf Stotzka

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell