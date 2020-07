Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: AfD-Veranstaltung und Gegenkundgebung

Friedrichshafen-Ettenkirch/Bodenseekreis (ots)

Am Donnerstagabend fand in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch eine öffentliche Informationsveranstaltung der "Alternative für Deutschland (AfD)" im Rahmen des Auftakts zur Sommerkampagne der Partei statt. Gleichzeitig war im Vorfeld bei der Stadt Friedrichshafen aus dem politisch linken Spektrum eine Gegenveranstaltung unter dem Motto "Vielfalt, Demokratie, Toleranz, Miteinander und Solidarität" angemeldet worden. Gegen 17.30 Uhr fanden sich insgesamt etwa 100 Demonstranten vor der Halle ein und warben im Rahmen der Gegenveranstaltung in diversen Redebeiträgen für eine offene und vielfältige Gesellschaft. An der öffentlichen Veranstaltung der AfD, die kurz nach 19 Uhr begann, nahmen etwa 160 Personen teil. Aufgrund der geltenden Corona-Vorschriften mussten sich die Teilnehmer am Eingang der Halle vom Veranstalter namentlich registrieren lassen und bekamen dann einen Sitzplatz zugewiesen. Durch polizeiliche Präsenz wurde gewährleistet, dass beide Veranstaltungen störungsfrei verliefen. Das Polizeipräsidium Ravensburg setzte zur Einsatzbewältigung zahlreiche Beamte ein, darunter auch ein Anti-Konflikt-Team. Unterstützt wurden die örtlichen Kräfte von vier Polizeireitern und weiteren Einheiten des Polizeipräsidiums Einsatz. Abgesehen von vereinzelten verbalen Provokationen im Außenbereich aus dem Umfeld beider Teilnehmerkreise waren am Abend aus polizeilicher Sicht insgesamt keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen.

