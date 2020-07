Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hund verursacht Unfall - Polizei bittet um Hinweise

Leicht verletzt hat sich eine 28-jährige Pedelec-Fahrerin, als sie am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, die Hochstraße befuhr und ihr ein fremder Hund ins Vorderrad lief. Die Zweiradfahrerin stürzte und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den noch unbekannten Hundehalter und bittet unter Tel. 07541/7010 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Auseinandersetzung endet in der Gewahrsamszelle

Am frühen Donnerstagmorgen kam es im Bereich des Landungsplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und der Polizei. Zunächst wurde dem Polizeirevier Überlingen eine Lärmbelästigung aus diesem Bereich gemeldet. Der 20-Jährige, der in Begleitung eines weiteren jungen Mannes war, konnte durch die Beamten im Bereich der Landungstreppen angetroffen werden. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann reagierte hochaggressiv auf die Ansprache der Polizei. Nachdem er die Angabe seiner Personalien verweigerte, wehrte er sich gegen die Durchsuchung nach Ausweispapieren und musste mit großer Kraftaufwendung zu Boden gebracht werden, wobei er sich leicht verletzte. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo unter anderem die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Anschließend musste er aufgrund seines aggressiven Verhaltens von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Meersburg

E-Scooter-Fahrer bei Sturz verletzt

Ein 44-jähriger Fahrer eines E-Scooters hat sich am Montagabend gegen 22 Uhr bei einem Sturz verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er in der Unterstadtstraße und fiel so unglücklich auf sein Gesicht, dass er vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

