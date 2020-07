Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Photovoltaik-Anlage brennt - Feuerwehr rückt an

Ein technischer Defekt in einer Photovoltaik-Anlage hat am Dienstagnachmittag um 13.40 Uhr in der Von-Görtz-Straße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr stellte im Kellerraum des Wohnhauses eine Rauchentwicklung, ausgehend vom Wechselrichter der Anlage, fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Sigmaringen

Handbremse vergessen - wegrollendes Auto verursacht Sachschaden

Eine 27-jährige Frau hat am Dienstagmittag um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Hohenzollernstraße vergessen, die Handbremse an ihrem geparkten Auto zu ziehen. Der PKW setzte sich bei leicht abschüssigem Gelände selbständig in Bewegung und rollte auf zwei geparkte Autos. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Einer der geparkten PKW wurde an der Achse beschädigt, sodass er nicht mehr fahrbereit war.

Bingen - Hitzkofen

Katze mit Luftgewehr angeschossen

Unbekannte haben am Montag zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr im Wohngebiet im Bereich der Straße "Ebnerberg" mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen und diese dadurch verletzt. Der 38-jährigen Besitzerin war aufgefallen, dass das Tier eine blutende Wunde hatte, daraufhin brachte sie es zum Tierarzt. Beim Röntgen stellte man das Projektil im Rücken des dreijährigen Vierbeiners fest. Die Polizei Sigmaringen bittet unter Tel. 07571/1040 um sachdienliche Hinweise.

Sigmaringen

Beim Zigarettendiebstahl erwischt

Zwei Männer haben am Dienstagabend um kurz nach 17.00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Georg-Zimmer-Straße mehrere Packungen Zigaretten in ihre Kleidung gesteckt und die Waren an der Kasse nicht bezahlt. Der Kassiererin war der Diebstahl aufgefallen, sie verständigte umgehend die Polizei. Unter dem Vorwand, rauchen gehen zu wollen, flüchtete einer der Diebe vor Eintreffen der Beamten, konnte aber kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Die beiden 52 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen müssen sich wegen Diebstahls verantworten.

Sigmaringen

Bei Verkehrsunfallflucht erwischt

Eine 77-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend um 18.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Friedrich-List-Straße beim Einsteigen ihre Autotür gegen einen nebenstehenden PKW gestoßen und fuhr dann weg. Im geparkten Fahrzeug, an dem leichter Sachschaden entstand, saßen zu dieser Zeit zwei aufmerksame Kinder, die den Anstoß mitbekamen und sich das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs merkten. Die Polizei konnte die verantwortliche Fahrerin ermitteln. Sie gelangt wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige.

Krauchenwies

Autofahrer landet im Straßengraben

Sachschaden in Höhe von mindestens 7500 Euro ist am Dienstag gegen 23.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Ablacher Straße entstanden. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer kam kurz vor dem Ortseingang Ablach in einer scharfen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW rutschte einen Graben hinunter und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Pfullendorf / Aach-Linz

Abgebrannte Grünabfälle lösen Feuerwehreinsatz aus - die Polizei ermittelt

Ein 54-Jähriger hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Sahlenbacher Straße beim Verbrennen von Grünabfällen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Mann löschte das Feuer, bevor er die Örtlichkeit verließ, mit Wasser ab. Ein aufmerksamer Passant bemerkte, dass sich die Stelle kurze Zeit später wieder entzündet hatte und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Brandstelle und verhinderten somit, dass das Feuer auf ein trockenes Feld übergriff. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt gegen den 54-Jährigen wegen fahrlässigem Herbeiführen einer Brandgefahr.

Pfullendorf

Feuerwehreinsatz im Rathaus Pfullendorf

Am Dienstagmorgen um 09.00 Uhr kam es im Rathaus in der Hauptstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Aufgrund der momentan dort durchgeführten Bau- und Schweißarbeiten löste die automatische Brandmeldeanlage aus, sodass die Feuerwehr ausrückte. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Bad Saulgau

Postfahrzeug rammt PKW

Etwa 7000 Euro Sachschaden ist am Dienstagvormittag um 11.15 Uhr im Häuslerweg entstanden, als ein 22-jähriger Fahrer eines Postfahrzeugs rückwärts aus einer Hofausfahrt ausfuhr und einen auf der Straße fahrenden PKW eines 54-Jährigen übersah. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Ostrach-Jettkofen

59-jähriger Schwimmer beim Baden bestohlen

Unbekannte haben am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr am Jettkofer Baggersee den Stoffbeutel eines 59-Jährigen entwendet. Der Mann hatte den Stoffsack, in dem sich ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag, ein Mobiltelefon und diverse Badeutensilien befanden, in Sichtweite am Ufer abgelegt. Nachdem er wenige Minuten später aus dem Wasser kam, bemerkte er, dass der Sack gestohlen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572-5071 entgegen.

Bad Saulgau

Falsche Polizeibeamte - Übergabe in letzter Sekunde verhindert

Im letzten Moment haben die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau eine Übergabe von mehr als 20.000 Euro an falsche Polizeibeamte verhindert. Eine 64-jährige Frau wurde zunächst von einem vermeintlichen "Kommissar König" am Telefon im Rahmen der üblichen Gesprächsführung dazu gebracht, ihre gesamten Ersparnisse abzuheben. Den fünfstelligen Betrag hatte sie schon, wie mit den Betrügern vereinbart, in einen Umschlag gepackt und zur Übergabe bereitgelegt. Erst als sie sich telefonisch bei der echten Polizei in Bad Saulgau nach der Frau König erkundigte, fiel der Betrug auf. Zu einer Übergabe des Geldes kam es nicht. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt. Weitere Informationen zur Betrugsmasche des "falschen Polizeibeamten" und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Pfullendorf

Fahrzeug beschädigt Carport - Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

An einem Carport im Burgweg ist am Montag, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Sachschaden entstanden, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden mehrere Dachziegel touchiert hat. Als Tatfahrzeug kommt nach ersten Ermittlungen ein Paketdienstfahrzeug in Betracht. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Tel. 07552/20160 entgegen.

