Friedrichshafen

Porsche kracht gegen Randstein - rund 15.000 Euro Sachschaden

Ein 27-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in der Riedleparkstraße mit seinem Porsche einen Unfall verursacht. In der dortigen Unterführung beschleunigte er das Fahrzeug offensichtlich so stark, dass das Heck ausbrach, gegen den Bordstein krachte und auf der gegenüberliegenden Fahrspur zum Stehen kam. Da der Fahrer über Schmerzen klagte, wurde er vom verständigten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Polizeibeamten bei dem jungen Mann Anhaltspunkte auf eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung feststellten, wurde ein Test durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verkehrsdeliktes. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste vom verständigten Abschleppdienst geborgen werden.

Friedrichshafen

Mit rund zwei Promille auf Diebestour

Ein stark alkoholisierter 39-Jähriger wurde am Montagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Werastraße von einem Mitarbeiter beim Diebstahl von mehreren Getränkedosen ertappt. Nachdem die verständigten Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie bei dem Tatverdächtigen einen Test durch, der eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille ergab. Der Mann wird nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch angezeigt. Zudem wurde ihm ein Platzverweis für den angrenzenden Bereich des Einkaufsmarktes erteilt.

Friedrichshafen

Mit Spielzeugpistole bedroht

Am Dienstagabend kam es gegen 20.00 Uhr in einer Gaststätte am Buchhornplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Kellner und vier Männern, in deren Folge der Kellner diese mit einer Spielzeugpistole bedrohte. Die 31- bis 52-jährigen Männer, die sich zuvor im Außenbereich der Gaststätte aufgehalten hatten, begaben sich aufgrund einsetzenden Regens in die Innenräume. Nachdem sie bei dem 27-Jährigen eine weitere Bestellung aufgegeben hatten, forderte sie der Kellner aus bislang unbekanntem Grund unvermittelt mit einer vorgehaltenen Waffe auf, die Gaststätte zu verlassen. Einer der Männer stürzte hierbei und zog sich leichte Verletzungen an Hand und Bein zu. Der Sohn des Geschäftsführers, der Zeuge des Geschehens wurde, erkannte, dass es sich nur um eine Spielzeugpistole handelte, und forderte den 27-Jährigen auf, die Gaststätte ebenfalls zu verlassen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Kellner und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 / 701-0, in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 5.500 Euro hat ein 59-jähriger Fahrer eines Kleintransporters am Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich Franzfelder Straße / Mastorter Straße verursacht. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte er mit dem Pkw einer vorfahrtsberechtigten 48-Jährigen. Die Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Salem

Fahrzeug gestreift - hoher Sachschaden

Sachschaden von rund 11.000 Euro hat eine 43-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 11.15 Uhr in der Schloßstraße bei einem Verkehrsunfall verursacht. Während sie an dem ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 54-jährigen vorbeifuhr, streifte und beschädigte sie den Renault Master nicht unerheblich. Die Verursacherin wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen an der Einmündung der Hallendorfer Straße in die Gewerbestraße einen Verkehrsunfall verursacht. Im Einmündungsbereich bremste er sein Fahrzeug ab, setzte zurück und übersah einen zwischenzeitlich hinter ihm stehenden 59-jährigen Rollerfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrer des Leichtkraftrades auf die Fahrbahn und zog sich eine Schürfwunde am rechten Bein zu. Die Verständigung eines Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Meersburg

Betrunkene bedrohen Passanten

Am Dienstagnachmittag um kurz nach 16.45 kam es in der Dr.-Zimmermann-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 55 und 25 Jahre alten Männern, die beide erheblich alkoholisiert waren. Passanten wurden auf die Streithähne aufmerksam und verständigten den Rettungsdienst, nachdem der Jüngere der beiden mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung regungslos zusammenbrach. Nach notärztlicher Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungshubschraubers wurde der 25-Jährige schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 55-Jährige verhielt sich gegenüber den Passanten und dem Rettungsdienst sowie den Polizeibeamten sehr aggressiv. Bei ihm wurde schließlich ein Atemalkoholwert von etwa drei Promille festgestellt. Der Mann wurde anschließend auf richterliche Anordnung aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen.

Markdorf

Radfahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am späten Dienstagnachmittag gegen 17.50 Uhr in der Hauptstraße gegen einen Bordstein gefahren und gestürzt. Die Jugendliche, die keinen Helm trug, verletzte sich leicht am Kopf und wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

