Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein 59-jähriger Radfahrer ist am Montagabend in der Zeppelinstraße beim Überqueren eines Bordsteins gestürzt und leicht verletzt worden. Nachdem er mit seinem Hinterrad hängen blieb, kam er zu Fall und zog sich Verletzungen an Kopf und Armen zu. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Tettnang

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro hat eine 35-jährige Autofahrerin am Montagmorgen in der Seestraße verursacht. Infolge Unachtsamkeit fuhr sie auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 50-Jährigen auf. Die beiden Frauen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagabend im Zeitraum von 19 Uhr bis 19.15 Uhr in der Hauptstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts die Stoßstange eines Renault Master beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 5.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Kressbronn

Streitigkeiten

Am Montagabend kam es im Gemeindegebiet zu Unstimmigkeiten zwischen einem 52-Jährigen, seinen Familienangehörigen und den Nachbarn. Nachdem der alkoholisierte und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Tatverdächtige versuchte, mit einem Rechen auf seine Familie zuzugehen, wurde er in einem Handgemenge leicht verletzt. Zudem versteckte er während der Aufnahme des Sachverhalts durch die verständigten Polizeibeamten Marihuana in einer Hecke. Da er laut Angaben der anwesenden Zeugen mit seinem Fahrrad unterwegs war und ein Alkohol-Test eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,6 Promille ergab, wurde von den Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Überlingen

Verkehrsunfall

Ein 21-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer und seine Beifahrerin haben sich am Montagabend in der Bahnhofstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Rollerfahrer fuhr infolge Unachtsamkeit auf den VW eines verkehrsbedingt haltenden 47-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden beide Personen leicht verletzt und zur Behandlung ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Pkws blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Überlingen

Unfallflucht

Ein 74-jähriger Autofahrer hat am Montagabend in der Münsterstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend, ohne sich um die Folgen zu kümmern, geflüchtet. Nachdem er mit einem Pkw zwischen einem Poller und den dortigen Pflanzeneimern durchfuhr und diese dabei beschädigte, verließ er unerlaubt die Unfallstelle. An den Pflanzeimern entstand ein Schaden von rund 350 Euro.

Überlingen

Flucht vor der Polizei endet mit Sturz im Wald

Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer und sein 18-jähriger Sozius sind Montagnacht kurz nach 23.50 Uhr in einem Waldstück bei Altbirnau in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Die beiden Jugendlichen waren zuvor einer Polizeistreife aufgefallen, da sie einen Radweg befuhren. Vermutlich um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, fuhren die beiden jungen Männer in einen nahegelegenen Wald und hielten nicht an, obwohl die Streife ihnen mit Blaulicht hinterherfuhr und Anhaltezeichen gab. Nachdem sie erst durch Gestrüpp und dann eine mit Holzbrettern befestigte Treppe hinunterfuhren, kamen sie von der Fahrbahn ab, prallten gegen ein Holzgeländer und stürzten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 17-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von knapp 1 Promille fest, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus veranlasst wurde. Das Kleinkraftrad musste abgeschleppt werden.

