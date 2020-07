Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Leutkirch im Allgäu) Fahrräder stoßen zusammen

Weil ein 8-jähriger Junge am Montagabend nicht aufpasste, ist er im Ösch mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammengestoßen. Der Knabe fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem kombinierten Fußgänger-/Radweg in Richtung Herlazhofen. Auf Höhe des Autohauses Fähndrich schaute er sich im Vorbeifahren die ausgestellten Fahrzeuge an. Dadurch abgelenkt steuerte er weit nach links und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrrad zusammen. Die 53-Jährige und der Junge stürzten beide und verletzten sich leicht. Die Frau musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

(Leutkirch im Allgäu) Mit Einkaufswagen PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarktes hat eine bisher unbekannte Person am Montag zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr mit einem Einkaufswagen einen parkenden, braunen Hyundai i10 beschädigt. Der oder die Unbekannte stieß gegen den hinteren Stoßfänger des Autos und beschädigte ihn. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer den ungemeldeten Rempler beobachtet hat oder sonst Hinweise zur Schadensverursachung geben kann, wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07561 8488 0).

(Ravensburg) 58-jähriger Radfahrer von linksabbiegendem Auto schwer verletzt

Am Samstagmorgen hat der Rettungsdienst einen schwer verletzten Radfahrer ins Krankenhaus bringen müssen, der von einer Autofahrerin in der Schlierer Straße beim Linksabbiegen übersehen wurde.

Gegen 9.30 Uhr bog die 68-jährige Unfallverursacherin von der Schlierer Straße nach links in Richtung Albertshofen ab. Dass aus der Gegenrichtung ein Rennrad kam, sah sie nicht. Der Kleinwagen erfasste das Fahrrad frontal, lud den Fahrer auf und schleuderte ihn auf die Straße. Dabei schlug der 58-jährige mit dem behelmten Kopf hart auf. Er erlitt schwere Verletzungen, die eine Notoperation erforderten. Es bestand Lebensgefahr. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Auto und Rennrad wurden derart demoliert, dass die Polizei von zwei Totalschäden ausgeht. Die Schadenssumme dürfte bei rund 17.000 Euro liegen. Zur Unterstützung der polizeilichen Unfallermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an.

(Ravensburg) Alkoholisierte Autofahrerin stößt beim Rangieren gegen parkenden PKW

Am späten Montagabend ist im Ummenwinkel eine 54-jährige Autofahrerin beim rückwärts Einparken mit ihrem Renault gegen einen stehenden Hyundai geprallt. Der Unfall wurde beobachtet und der Polizei gemeldet. Als die Unfallermittler im Ummenwinkel eintrafen, stritten sich die Unfallverursacherin und eine Verwandte heftig über die Fahrereigenschaft, denn die 54-Jährige, die noch am Steuer saß, hatte getrunken. Letztendlich klärten eine Zeugin und die Renaultfahrerin übereinstimmend auf, wer gefahren ist. Es war die 54-Jährige, die einen Atemalkoholgehalt von 1,3 Promille hatte. Folgen des Parkremplers waren eine Blutentnahme und die Inverwahrungnahme ihres Führerscheins. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

(Isny im Allgäu) Radfahrer stürzt - die Polizei sucht Zeugen

Am Montagmittag ist in der Unteren Achstraße ein 28-jähriger Radfahrer gestürzt. Er verletzte sich und musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der 28-Jährige wollte gegen 12.45 Uhr die rote Ampel umfahren und wechselte deswegen von der Fahrbahn auf den Gehweg. Dabei musste er einer zu Fuß gehenden Person ausweichen. Bei dem Ausweichmanöver stürzte der Radfahrer gegen eine Hecke mit Drahtgeflecht. Er blutete anschließend aus mehreren Wunden. Zu Fuß ging der 28-Jährige weiter bis zum Kurhaus und bat dort um Hilfe. Der Rettungsdienst kam und versorgte den Mann.

Die Ermittler vom Polizeiposten Isny suchen noch Zeugen des Unfalls. Wer den Sturz gesehen hat, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07562 97655 0).

(Wangen im Allgäu) 10.000 Euro Schaden nach Parkrempler

Auf dem Parkplatz bei "McDonalds" ist am Montag gegen 22.50 Uhr ein VW Up beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen vorbeifahrenden Audi A4 geprallt. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Den Schaden an dem Kleinwagen beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(Bad Waldsee) Wohnungseinbruch in der Biberacher Straße

Zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 3.45 Uhr, ist ein unbekannter Dieb in der Biberacher Straße in eine Wohnung eingedrungen und hat Getränke gestohlen. Der Täter entriegelte ein gekipptes Fenster und stieg ein. Aus dem Kühlschrank klaute er alkoholhaltige Getränke. Sonst nahm er nichts mit. Ein Sachschaden entstand nicht.

(Aulendorf) Linksabbiegerin übersieht Radfahrer

An der Einmündung vom Pfarrhausgässle in die Schussenrieder Straße hat eine Linksabbiegerin am frühen Montagabend einem Rennradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich.

Die 81-jährige bog kurz vor 18 Uhr vom Pfarrhausgässle nach links in die Schussenrieder Straße ab. Dabei übersah sie einen aus Richtung Bad Schussenried kommenden Rennradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der 59-jährige Sportler stürzte. Die dabei erlittenen Verletzungen mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

(Bergatreute) Radfahrerin verletzt sich schwer

Bei einem Sturz in der Schmidstraße hat sich am Montagmorgen eine 55-Jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die Gestürzte wurde gegen 7.30 Uhr von Passanten gegenüber der Gemeinschaftsschule auf dem Gehweg liegend aufgefunden. Ihr Pedelec lag in der angrenzenden Wiese. Die Ersthelfer verständigten den Rettungsdienst, der die verletzte Frau ins Krankenhaus brachte, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt.

(Fronreute) Autofahrer nimmt Lastwagen die Vorfahrt

An der Einmündung des Falltorweges in die Schwommengasse hat am Montagmorgen der Fahrer eines Skodas einem Lastwagen die Vorfahrt genommen. Der Unfallverursacher bog gegen 7.30 Uhr vom Falltorweg in die Schwommengasse ab. Dabei übersah er einen von rechts aus Richtung Hauptstraße kommenden LKW und stieß mit ihm zusammen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro, davon 8000 Euro alleine am PKW. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell