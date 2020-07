Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Diebstahl von Zulassungsplakette - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat am späten Sonntagabend um 22.15 Uhr in der Schützenstraße eine Zulassungsplakette von einem geparkten PKW entfernt und entwendet. Bei der Tat wurde er von einem Zeugen beobachtet. Der Zeuge beschreibt den Mann als 25 bis 30 Jahre alt, ca. 175 bis 185 cm groß und blond. Bekleidet war er mit einer Jeanshose und einem Kapuzensweatshirt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel.: 07571/104-0 entgegen.

Beuron

E-Bike-Fahrerin ohne Helm nach Unfall verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine 41-jährige Pedelec-Fahrerin zugezogen, nachdem sie auf dem Donautalradweg gestürzt war. Auf einem geschotterten und abschüssigen Teilstück bei Beuron hantierte die E-Bike-Fahrerin mit ihrer Trinkflasche und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrrad. Beim Sturz zog sich die 41-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Beuron

Pedelec verliert Luft - Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Vermutlich aufgrund eines platten Vorderreifens ist am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin gestürzt, als sie die L196 bei Beuron befuhr. Die ortsunkundige Fahrradfahrerin fuhr mit ihrer Begleitung von Schwenningen kommend in Richtung Hausen und verlor bei abschüssiger und kurvenreicher Strecke die Kontrolle über ihr E-Bike. Sie geriet ins Schlingern kam zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Herbertingen

Bei Ladendiebstahl erwischt - Diebesgut im Mülleimer entsorgt

Die Polizei Bad Sualgau ermittelt wegen Diebstahls gegen eine 27-jährige Frau, nachdem diese am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in einem Discountergeschäft in der Bahnhofstraße zahlreiche Lebensmittel in eine Tasche steckte und die Ware an der Kasse nicht bezahlte. Die Kassiererin wurde im Kassenbereich auf die gefüllte Tasche aufmerksam und sprach die Kundin an. Während die Mitarbeiterin die Polizei verständigte, versuchte die 27-Jährige den Diebstahl zu vertuschen, indem sie einen Großteil des Diebesguts in einen nebenstehenden Mülleimer warf. Sie gelangt wegen des Ladendiebstahls zur Anzeige.

