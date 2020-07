Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

(Friedrichshafen) B31: Münchner Mercedes überholt verkehrswidrig - Polizei sucht Zeugen

Wegen eines leichtsinnigen Überholers auf der B31 ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen noch unbekannten Mercedesfahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der in Richtung Friedrichshafen fahrende Unbekannte überholte am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr auf Höhe des Klärwerkes aus einer Kolonne heraus mehrere Fahrzeuge. Ihm kam ein VW Lupo entgegen, dessen Fahrerin stark abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Nur wenige Meter vor der 20-Jährigen scherte der Mercedes wieder ein.

Das örtliche Polizeirevier ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Münchner Mercedes samt Insassen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07541 701 0 zu melden.

(Friedrichshafen) Elektrofahrrad gestohlen

Am Sonntag haben unbekannte Täter zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr in der Olgastraße ein E-Bike und einen Fahrradhelm im Gesamtwert von über 3000 Euro gestohlen. Das Fahrrad der Marke "Haibike" war mit einem Ringschloss am Fahrradständer des Graf-Zeppelin-Hauses angebunden. Vom Täter fehlt jede Spur. Wer Hinweise zur Tat und dem Dieb geben kann, wird gebeten, die Polizei in Friedrichshafen zu informieren (Telefon 07541 701 0).

(Friedrichshafen) Blauer VW Polo mit Tritten verbeult - Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem 6. Juli (Montag) und Donnerstag vergangener Woche ist beim Skate- und Bikeparcours ein blauer VW Polo mit Füßen getreten und dabei beschädigt worden. Außerdem lief der Täter über den Wagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der PKW stand in der Zeit unter der Brücke zum Skaterplatz, nahe der Länderöschstraße.

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07541 701 0).

(Kressbronn) Kurve geschnitten - Radfahrerin prallt gegen PKW

Beim Schneiden einer Kurve ist eine 16-jährige Radfahrerin am Sonntagmittag auf die Gegenspur geraten und dort mit einem stehenden PKW zusammen gestoßen. Sie verletzte sich leicht.

Die Jugendliche fuhr gegen 12.30 Uhr auf der Säntisstraße in Richtung Heidachstraße. An der Einmündung der Säntisstraße in die Heidachstraße nahm sie den Schwung aus der Bergabfahrt mit und schnitt beim Linksabbiegen die Kurve. Dabei kam sie auf die Gegenspur. Aus einem Abzweig der Heidachstraße wollte ein 78-jähriger Opelfahrer nach rechts abbiegen. Weil dem 72-Jährigen durch parkende Fahrzeuge die Sicht etwas versperrt war, musste er weiter in die Straße hineinfahren. Er hielt wieder an, als die Sicht frei war. Die Radfahrerin bemerkte den Opel so spät, dass ihr Ausweichmanöver nach rechts nichts mehr nützte. Sie stieß mit dem PKW zusammen und stürzte dabei. Der Rettungsdienst versorgte ihre Verletzungen vor Ort und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

(Langenargen) Zwei Männer prügeln sich

In einer Gaststätte in Bierkeller-Waldeck haben sich am Sonntagnachmittag zwei Männer verprügelt. Beide waren nicht mehr nüchtern. Die beiden Streithähne schlugen sich, den bisherigen Ermittlungen zufolge, gegenseitig ins Gesicht und warfen sich zu Boden. Auch nach dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung waren die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer nur schwer zu beruhigen. Warum sie stritten, wollten sie der Polizei nicht sagen. Auch von einer ärztlichen Behandlung ihrer Verletzungen wollten sie nichts wissen. Erst nach mehrfacher Aufforderung und der Androhung von Zwangsmitteln verließen die Beiden die Gaststätte. Weil mit einer Fortsetzung des Händels zu rechnen war, brachten die Gesetzeshüter einen der beiden direkt nach Hause.

(Bermatingen) Unstimmigkeiten wegen Autohandel enden mit Schlägerei

Zwei Männer sind sich am späten Sonntagabend in der Ziegeleistraße wegen Unstimmigkeiten über einen Autohandel in die Wolle geraten. Wie sich die Auseinandersetzung tatsächlich abspielte ist noch unklar, da sich die Angaben der beiden Streithähne unterscheiden. Sicher ist, dass beide Kontrahenten nach dem Streit leicht verletzt waren. Eine Streife der Polizei sorgte für Ruhe und ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

(Sipplingen) Autofahrer bremst Motorroller nach Überholmanöver aus - Rollerfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Am Sonntagvormittag hat ein 22-jähriger Volkswagenfahrer in Sipplingen einen Motorroller überholt und ihn nach dem Wiedereinscheren ausgebremst. Der Rollerfahrer und seine Mitfahrerin stürzten. Beide wurden verletzt.

Gegen 11.20 Uhr überholte der 22-Jährige das Zweirad im Bereich Einmündung "In der Breite". Dabei fuhr er über die dortige Sperrfläche. Knapp vor dem Motorroller scherte er wieder ein und bremste ohne erkennbare Not sofort ab. Der 59-jährige Rollerfahrer wich zwar nach links aus, stieß aber trotzdem gegen den PKW und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Seine gleichaltrige Sozia verletzte sich ebenfalls, zum Glück nur leicht.

Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 22-Jährigen Verkehrssünder. Deswegen nahmen ihm die Beamten seinen Führerschein ab. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07551 804 0 zu melden.

(Uhldingen-Mühlhofen) Radfahrerin stürzt aus Unachtsamkeit

Aus Unachtsamkeit ist am Sonntagabend in der Linzgaustraße eine 52-jährige Radfahrerin gestürzt.

Die Frau drehte sich in einer Rechtskurve zu ihrem Mann, um ihn etwas zu fragen. Dabei stellte sich der Lenker quer, das Fahrrad stockte und warf die 52-Jährige über den Lenker ab. Mit leichten Verletzungen kam die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

