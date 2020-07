Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Leutkirch im Allgäu) Radfahrer stürzt nach Vollbremsung

Nach einer Vollbremsung ist am Sonntagabend ein 62-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Kreuzergrabenweg/Öschweg gestürzt.

Der 62-Jährige fuhr zur Unfallzeit auf dem Feldweg in Verlängerung des Kreuzergrabenweges in Richtung Öschweg. Als der Mann einen von links auf dem Öschweg heranfahrenden Streifenwagen der Polizei erblickte, machte er eine Vollbremsung. Das hatte zur Folge, dass sich sein Mountainbike überschlug und er selbst stürzte. Zum Glück wurde der 62-Jährige, bis auf ein paar Schürfwunden, nicht schwerer verletzt.

(Bad Wurzach) Abbiegende Autofahrerin übersieht vorfahrtsberechtigten Opel

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung des Gemeindeverbindungsweges aus Richtung Ehrensberg in die L314 sind in Zwings am Sonntagnachmittag zwei Personenkraftwagen heftig zusammengestoßen. An dem beteiligten Opel entstand nach Einschätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden.

Gegen 16.20 Uhr bog eine 71-jährige Suzuki-Fahrerin am Ende des Gemeindeverbindungsweges in Zwings nach rechts in Richtung Mennisweiler ab. Sie hatte zwar gesehen, dass sich auf der vorfahrtsberechtigten Landstraße ein Opel Insigna nähert, die Entfernung aber falsch eingeschätzt. Deshalb bog sie vor dem Opel ab, dessen Fahrer noch vergeblich versuchte, auszuweichen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 11.500 Euro. Der Opel war stark demoliert und musste deswegen abgeschleppt werden. Eine Reparatur rentiert sich nicht mehr. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

(Bad Waldsee) Betrunkener Autofahrer fährt seinen Mercedes zu Schrott

Mit leichten Verletzungen konnte ein betrunkener Autofahrer am späten Sonntagabend in der Steinstraße nach einer Geländefahrt aus seinem völlig demolierten Mercedes aussteigen.

Gegen 21.30 Uhr kam der 53-Jährige, der in Richtung Biberacher Straße fuhr, in der lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Straße rammte er eine Straßenlaterne, streifte einen Baum und fuhr danach eine kleine Böschung hinunter. Im Hofraum eines LKW-Händlers blieb der Wagen stehen. Auf der sich über etwa 100 Meter hinziehenden Unfallstrecke verlor der Mercedes mehrere Teile. Die Straßenlaterne wurde etliche Meter mitgeschleift. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Behandlung ins Krankenhaus. Nachdem bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille festgestellt wurde, führte an einer Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheins kein Weg mehr vorbei. Um sein total beschädigtes Automobil kümmerte sich ein Abschleppdienst.

(Grünkraut) Linksabbieger rammt Gegenverkehr

An der Einmündung der Scherzachstraße in die B32 hat ein links abbiegender Autofahrer am Sonntagnachmittag einen entgegenkommenden BMW übersehen. Bei der Kollision entstand Sachschaden.

Gegen 16.10 Uhr bog ein 88-jähriger Mercedesfahrer von der Scherzachstraße nach links in die B32 ab. Dabei übersah er einen auf der Rößlerstraße entgegenkommenden BMW und schnitt ihm den Weg ab. Die beiden Fahrzeuge stießen heftig zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich der 29 Jahre alte BMW-Fahrer leicht. Zur weiteren Untersuchung seiner Blessuren brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

(Ravensburg) Sonntagsfahrt mit 2,5 Promille - Polizei sucht Zeugen

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag am Rande der Ravensburger Weststadt an der dortigen Ampel ein Auto angerempelt und in Bavendorf eine Radfahrerin gestreift. Die Polizei sucht Zeugen, denen der Ford Focus im Bereich B30 und B33 durch seine Fahrweise aufgefallen ist.

Kurz vor 15 Uhr fiel der Alkoholsünder einer Verkehrsteilnehmerin auf der B30 durch seine unsichere Fahrweise auf. Der 54-Jährige fuhr zu der Zeit auf der Bundesstraße von Oberzell in Richtung Weingarten. An einer der beiden Abfahrten in Ravensburg oder Weingarten verließ er die Bundesstraße, um danach in entgegengesetzter Richtung weiter zu fahren. Die Anschlussstelle Ravensburg Süd nutzte der Ford-Fahrer, um auf die B33 zu wechseln. Dort fuhr er in Richtung Bavendorf weiter. An der Einmündung der Meersburger Straße in die B33 musste er anhalten, weil seine Ampel rot zeigte. Bei grün fuhr er an, hatte aber den Rückwärtsgang eingelegt und prallte deswegen gegen einen hinter ihm stehenden Opel Zafira. Trotzdem setzte der 54-Jährige seine Fahrt fort. Am Ortseingang von Bavendorf touchierte er die Radfahrerin, hielt es aber weiterhin nicht für nötig, anzuhalten. Erst an der Ampel in Bavendorf gelang es dem geschädigten Opelfahrer, den betrunkenen Unfallverursacher zu stoppen und ihm den Autoschlüssel abzuziehen. Der Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von etwas mehr als 2,5 Promille. Den Führerschein brauchten ihm die Polizisten nicht abzunehmen. Er hatte nämlich keinen.

Das Polizeirevier Ravensburg (Telefon 0751 803 3333) ermittelt wegen der Verkehrsdelikte und sucht weitere Zeugen der promilleträchtigen Sonntagsfahrt.

(Achberg) Zwölfjähriger Junge bei Fahrradsturz leicht verletzt

Am Sonntagmittag ist ein zwölfjähriger Junge in der Duznauer Straße mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der Zwölfjährige fuhr mit seinem Sportrad gegen 13.35 Uhr auf der Kreisstraße von Duznau in Richtung Siberatsweiler. Auf der Strecke geriet er aus Unachtsamkeit auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. In der Folge prallte der Junge gegen einen Holzpfosten und einen steinernen Treppenaufgang. Der Unfall wurde von Anwohnern schnell bemerkt, die Rettung verständigt. Zur weiteren Behandlung kam der Gestürzte ins Krankenhaus.

(Aulendorf) Unbekannter tritt gegen Auto

In der Reutener Straße ist am Sonntag, zwischen 10.15 Uhr und 19 Uhr, ein geparktes Auto mit Fußtritten beschädigt worden. Außerdem versuchte der Täter, den Wagen aufzubrechen. Der Unbekannte rammte seinen Fuß gegen die Beifahrertür und gegen den rechten Kotflügel. Am Schloss der Beifahrertür sahen die Ermittler auch die durch ein nicht näher definierbares Werkzeug verursachten Aufbruchspuren. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 803 6666, zu melden.

(Boms) Hund beißt Kirchgänger

Am Sonntagvormittag ist in der Schulstraße ein Kirchgänger von einem Hund zweimal in den rechten Unterarm gebissen worden. Der 62-Jährige war gegen 10.25 Uhr auf dem Weg vom Auto zur Kirche, als sich der kräftige Vierbeiner von seiner provisorischen Leine riss und den Mann angriff. Gegen die Hundeführerin wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

(Weingarten) Frau und Mann mit Alkohol am Steuer erwischt

Am Sonntag haben sich in Weingarten eine Frau und ein Mann bei Kontrollen als nicht mehr fahrtauglich erwiesen. Der Atemalkoholwert der Frau lag knapp unter zwei Promille, der des Mannes deutlich darüber. Der Mann (53) fiel gegen 16.40 Uhr in der Corbelinstraße mit unsicherer Fahrweise auf, als er fast einen Unfall verursachte. Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei, die bei der Kontrolle des Ford-Fahrers einen Atemalkohol-Pegel von über 2,5 Promille feststellte. Die 55-jährige Frau zog am späten Abend die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife im Bereich Schussen-/Heinrich-Schatz-Straße auf sich, weil ihr Auto einen unüberhörbaren Defekt hatte. Auf das Anhaltesignal der Beamten reagierte die 55-Jährige zunächst nicht. In der Lazarettstraße hielt sie dann an. Sie roch nach Alkohol. Mit 1,9 Promille Atemalkohol war sie nicht mehr fahrtüchtig. Beiden wurde Blut und der Führerschein abgenommen. Die Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr werden folgen.

(Baienfurt) Küchenbrand in der Baindter Straße

Überhitztes Öl hat am Sonntag in einem Wohnhaus in der Baindter Straße auf dem Herd zu brennen begonnen und die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Bei der Leitstelle gingen gegen 14.55 Uhr mehrere Anrufe ein. Ein Anrufer sprach von einem Küchenbrand und teilte mit, dass alle Bewohner aus dem Haus seien. Die Feuerwehr rückte unverzüglich aus.

Eine Mitbewohnerin des Hauses hatte zuvor Öl in einer Pfanne erhitzt. Eigenen Angaben zufolge ging sie während der Erhitzungsphase kurz auf den Balkon. Als sie zurückkam, brannte das Öl bereits. Die Dunstabzugshaube fing ebenfalls Feuer. Die Flammen griffen in der Folge auch auf die Holzdecke über. Die Feuerwehr Baienfurt löschte den Brand. Im Einsatz waren 25 Löschkräfte. Alle Bewohner des betroffenen Gebäudes blieben unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens gibt es bislang keine Schätzungen.

