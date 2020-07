Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Überwachung Tuning-Szene Friedrichshafen und Tuning-Treffen Überlingen

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kontrollaktion Tuningszene

Am Freitagabend führte das Polizeirevier Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichshafen im Stadtgebiet von Friedrichshafen eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle der Poser-/Raser- und Tuningszene durch. Hierbei wurden insbesondere die bekannten Szenetreffpunkte am Hinteren Hafen und auf dem Parkplatz des Bodenseecenters verstärkt überwacht, teilweise auch in zivil. Seitens der Stadt wurde in der Lindauer Straße eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Insgesamt konnten an dem Abend nur vereinzelt Fahrzeuge festgestellt werden, die der Szene zuzuordnen waren. Die Geschwindigkeitsmessung verlief ebenfalls ergebnislos. Im Bereich des Bodenseecenters wurden zwar mehrfach Fahrzeug- und Personengruppen angetroffen, von diesen gingen jedoch zum Zeitpunkt der Überprüfungen keine Störungen aus. Im gesamten rund fünfstündigen Kontrollzeitraum wurden etwa 45 Fahrzeuge kontrolliert, es wurden insgesamt sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Einmal wurde ein Rotlichtverstoß festgestellt, zwei Mal wurde unnötiger Lärm verursacht und insgesamt drei Mal mussten Fahrzeuge wegen unzulässiger technischer Veränderungen beanstandet werden, die jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Überlingen

Tuning-Treffen verläuft in geordnetem Rahmen

Am Samstagabend fand auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet "Langäcker" ein privat organisiertes Treffen von Liebhabern der Tuning-Szene statt. Das Treffen war deutlich stärker frequentiert als vom Veranstalter ursprünglich geplant, es kamen etwa 600 getunte Pkw, Motorräder, Trikes und Oldtimer. Teilnehmende mussten vorab ein Formular der Organisatoren unterzeichnen, in welchem nochmals auf die geltenden Regeln bezüglich der Veranstaltung und auf die Rücksichtnahme gegenüber der Bevölkerung hingewiesen wurde. Insgesamt verlief die Zusammenkunft aus polizeilicher Sicht völlig störungsfrei, lediglich die aktuell nach der Corona-Verordnung geltende Personenobergrenze von 99 wurde deutlich überschritten.

