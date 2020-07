Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Kreis Ravensburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittgag, gg. 16:20 Uhr, auf der L 325 zwischen Wetzigreute und Schlier. Auf einer übersichtlichen Strecke überholte einer 36-jähriger Motorradfahrer trotz Überholverbot einen vorausfahrenden Pkw VW Tiguan. Der 29-jährige Fahrer des VW-Tiguan hatte seinerseits unmittelbar vor Ende des Überholverbotsd zum Überholen eines vorausfahrenden VW Polo angesetzt. In der Folge kam es zu einer leichten seitlichen Kollision zwischen Pkw und Motorrad. Hierbei wurde der 36-Jährige mit seiner Suzuki nach links in den Straßengraben abgewiesen, wo er zu Fall kam und sich hierbei schwerste Verletzungen zuzog. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahem verstarb der 36-Jährige noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 5.000 EUR und am Pkw lediglich von ca. 500 EUR. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Das DRK war mit dem Rettungshubschrauber, Notarztwagen und einem Rettungswagen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße nur einseitig befahrbar.

