Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.34 Uhr kam es in der Weinbergstraße zwischen zwei Personengruppen zu einer handfesten Schlägerei. Grund hierfür war vermutlich die Annäherungsversuche eines 21-Jährigen Mannes an eine 19-jährige Ravensburgerin. Diese Annäherungsversuche tolerierten ihr Freund und deren Begleiter offensichtlich nicht, weshalb es zwischen den Gruppierungen in der Weinbergstraße schließlich zur Auseinandersetzung kam. Noch während des Eintreffens der Polizei prügelten mehrere Personen auf einen am Boden liegenden Mann ein. Da sich die männlichen Personen von der Anwesenheit der Polizei nicht beeindrucken ließen, musste von den Beamten des Polizeireviers Ravensburg Pfefferspray eingesetzt werden. Insgesamt sechs Personen werden wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg zur Anzeige gebracht. Einer davon wird zusätzlich wegen übler Beleidigungen gegenüber den Beamten angezeigt.

Weingarten

Versuchter Raub auf Einkaufsmarkt im Welfenpalais

Ein bislang unbekannter männlicher Räuber betritt am Samstag, 18.07.2020 um 11.40 Uhr einen Frischkostladen in der Wilhelm-Braun-Straße in Weingarten. Der Mann war mit einem schwarzen Schlauchschaal maskiert und mit einem Skistock bewaffnet. Er wird als ca. 180cm groß, ca. 25 Jahre alt, und schwarz bekleidet beschrieben. Der akzentfrei sprechende Mann forderte in bedrohlicher Weise mit dem Skistock mehrere 50 Euro Scheine. Die Herausgabe wurde jedoch von der Angestellten mehrmals verweigert, woraufhin der Räuber den Supermarkt ohne Beute und mit einer blauen mitgeführten Stofftasche in Richtung Lazarettstraße verließ. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt und zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Ravensburg unter 0751/803-0 in Verbindung zu setzen.

