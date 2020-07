Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

VW Golf in Brand gesetzt

Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000.- Euro an fünf geparkten Fahrzeugen entstand in der Nacht auf Sonntag etwa in der Zeit von 00.15 Uhr bis 01.10 Uhr in der Pestalozzistraße in Meckenbeuren. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt unter anderem auch wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung an einem Pkw VW Golf, welcher von dem unbekannten Täter in Brand gesetzt wurde. Bei drei weiteren Fahrzeugen wurden jeweils die Scheibe der Fahrertüre mit einem Stein eingeworfen. Am fünften Fahrzeug wurde die Scheibe zerkratzt. Zeugen, welche Hinweise zur fraglichen Zeit geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 zu melden.

Deggenhausertal

Brand eines Einfamilienhauses

Sachschaden in Höhe von etwa 200.000.- Euro entstand am späten Samstagabend, gegen 22:34 Uhr bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Deggenhausertal. Bewohner des Hauses hatten zuvor Brandgeruch und in der Folge Feuer im Dachstuhl bemerkt und dies über Notruf gemeldet. Ein 56-jähriger Bewohner wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehren Deggenhausertal, Horgenzell, Bermatingen und Markdorf waren mit 9 Fahrzeugen und 58 Mann vor Ort und bekämpften den Brand bis in die frühen Morgenstunden. Während der Brandbekämpfung musste die Landesstraße 204 zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

