Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Baum beschädigt und geflüchtet

Etwa 700.- Euro Sachschaden entsandt an einem Baum in der Mengenerstraße in Meßkirch aufgrund eines Verkehrsunfalls, welcher sich vermutlich am 17.07.2020 etwa um 23.45 Uhr ereignete. Eine Zeugin hatte zur fraglichen Zeit einen lauten Knall und anschließend quietschende Reifen gehört. Die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Sigmaringen konnten Fahrspuren eines Pkw`s auf dem Grünstreifen und Kollisionsspuren am Baum feststellen. Der Unfallverursacher konnte aber bislang nicht ermittelt werden, er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinwiese zum Unfall nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel.: 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Auto aufgebrochen

In der Samstagnacht um 01.37 Uhr schlug ein Unbekannter an einem Ford Fiesta, welcher in der Straße Äußere Härle in Pfullendorf abgestellt war, mit einem Stein das Fenster der Beifahrertüre ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurde ein Ledergeldbeutel gestohlen. Entweder mit Absicht oder aber versehentlich betätigte der unbekannte Täter die Gangschaltung am Fahrzeug, weshalb der Ford ca. 40 Meter rückwärts auf die Überlinger Straße rollte und dort mitten auf er Straße stehenblieb. Zeugen, welche Hinweise zur fraglichen Zeit geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten in Pfullendorf unter Tel.: 07552/2016-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Michael Landthaler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell