Bad Saulgau - Sachbeschädigung

Sachschade in Höhe von ca. 2000 Euro haben bislang unbekannte Täter an der Kronriedhalle am Freitagabend gegen 23:15 Uhr in Bad Saulgau verursacht. Die Fassade, das Mauerwerks sowie eine Gartenhütte wurden mit Wachsstiften, Edding und Farbsprühdosen verschmiert.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581 4820 erbeten.

Bad Saulgau - Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Freitagnachmittag zwischen 14:52 Uhr und 16:10 Uhr am Parkplatz Viehmarktplatz verursacht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unfallverursacher den ordnungsgemäß parkenden VW Touran des Geschädigten und verursachte Kratzer und Eindellungen.

