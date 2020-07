Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Markdorf - Häusliche Gewalt mit Wohnungsverweis und Ingewahrsamnahme

Einen größeren Einsatz löste ein 35-jähriger Mann am Freitagabend in Markdorf aus. Nach Streitigkeiten mit seiner Familie kam es zu Handgreiflichkeiten seitens des Mannes, der zudem auch noch die Reifen eines PKWs mit einer Schere zerstach. Hierbei verletzte er sich zudem noch selbst an der Hand. Der Tatverdächtige konnte schlussendlich in seiner Wohnung widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen wurden in der Wohnung noch Marihuana aufgefunden. Schlussendlich wurde er der Wohnung verwiesen und ein Rückkehrverbot ausgesprochen. Nachdem er nachts dann trotzdem betrunken zur Wohnung zurückkehrte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft u.a. wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigung werden erstattet.

Revierbereich Überlingen - Jugendschutzkontrollen

Jugendschutzkontrollen hat das Polizeirevier Überlingen am Freitagabend in seinem Revierbereich durchgeführt. Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Jugendschutzgesetz sowie eine Unterschlagung gelangten zur Anzeige. Erfreulicherweise verhielten sich alle kontrollierten Personen kooperativ und es konnte keine Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol festgestellt werden.

Neukirch - Betrug

Einem Betrug zum Opfer fiel ein Geschädigter aus dem Bereich Neukirch. Telefonisch wurde er von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert und gewährte diesem über das Internet Zugriff auf seinen angeblich gehakten Computer. Der Geschädigte wurde in der Folge aufgefordert 9 Transaktionsnummern für sein Onlinebanking mitzuteilen, die der Tatverdächtige sofort nutze um Überweisungen vom Konto des Geschädigten zu tätigen. Erst nach der Übermittlung von drei Transaktionsnummer schöpfte der Geschädigte Verdacht und kontaktierte seine Bank. Es entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro.

Friedrichshafen - Sachbeschädigung und Diebstahl

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen dem 05.7. und 17.7. an einem Toyota Yaris Am Seewald in Friedrichshafen beide Kennzeichen entwendet und vermutlich drei der vier Reifen beschädigt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Mark Gmünder

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell