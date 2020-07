Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch - Schlägerei

Zu einer größeren Auseinandersetzung kam es gegen 23:40 Uhr in Leutkirch auf der Wilhelmshöhe. Nachdem fünf Personen ungeladen auf einer Geburtstagsfeier erschienen und herumschrien, wurden sie von den dort Anwesenden der Örtlichkeit verwiesen. Im Anschluss kehrten diese mit Verstärkung zurück, woraufhin es nach zunächst verbalen Auseinandersetzungen zu einer größeren Schlägerei mit mehreren wechselseitigen Körperverletzungen kam. Durch die eingesetzten Beamten wurden mehrere Platzverweise für den Bereich der Wilhelmshöhe ausgesprochen. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft folgen.

Leutkirch - Unfallflucht

Einen Gartenzaun hat ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer in der Missener Straße beschädigt. Auf Höhe der Hausnummer 13 kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte sowohl den Zaun, als auf sein Fahrzeug. Am Zaun entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Aufgrund von an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteilen wird nach den ersten Erkenntnissen nach einem neueren VW, vermutlich Touran, gesucht.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 84880 erbeten.

Leutkirch - Überladener Anhänger

Einen völlig mit Kies überladenen Anhänger hat die Verkehrspolizei in der Wurzacher Straße in Kißlegg festgestellt. Eine anschließende Wiegung für den bis 600 kg zulässige Gesamtmasse zugelassenen Anhänger ergab eine Überladung von über 900 Kg. Auf den Fahrer kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einer zu erwartenden Geldbuße von ca. 260 Euro sowie einem Punkt zu.

