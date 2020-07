Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 17.07.2020

Weingarten/Landkreis Ravensburg (ots)

Betrüger bei Geldübergabe festgenommen - Geldabholer sitzt in Haft

Bei einer mit den Geschädigten vereinbarten Geldübergabe hat die Kriminalpolizei am Dienstag in Weingarten die beiden Abholer festgenommen. Einer der beiden sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Mit der Festnahme endet eine seit April 2020 andauernde Betrugshandlung.

Am Donnerstag vergangener Woche machte die Hausbank der zwei betagten Geschädigten die Kriminalpolizei darauf aufmerksam, dass auf deren Konto verdächtige Vermögensverschiebungen, Abhebungen und auffällige Auslandsüberweisungen festgestellt worden sind. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass die Frau von unbekannten Betrügern bereits seit Anfang April 2020 Anrufe erhielt. Der männliche Anrufer erklärte seinem Opfer überzeugend, dass persönliche Daten im Zusammenhang mit einem Abonnement für eine Zeitschrift an andere Stellen verkauft wurden und nun mehrere Firmen Geld verlangen würden. Sollte nicht bezahlt werden, müssten sie mit erheblichen Konsequenzen durch die Polizei oder einer Anzeige der Staatsanwaltschaft rechnen. Um die Behauptung zu bekräftigen, übermittelten die Betrüger dem Ehepaar per E-Mail eine gefälschte "Gerichtsurkunde", in der Forderungen in Höhe von fast 8500 Euro und zusätzliche Kosten aufgeführt sind. Darüber hinaus wurden die Geschädigten aufgefordert, Gutscheinkarten zu erwerben und deren Codes telefonisch mitzuteilen. Der Anrufer wechselte in der Folgezeit seine Strategie und suggerierte dem Ehepaar plötzlich, eine sechsstellige Summe gewinnen zu können. Für die Auszahlung sei allerdings vorab eine Zollgebühr in Höhe von zunächst 34.000 EUR an einen Boten zu entrichten, erklärte der Betrüger. Daraufhin kam es im Juni und Anfang Juli zu zwei Geldübergaben an der Wohnanschrift der Eheleute. Darüber hinaus wurden die Geschädigten aufgefordert, weitere Zahlungen per Postversand zu leisten.

Nach dem Bekanntwerden des Betrugsdelikts überwachte die Kriminalpolizei eine weitere Geldabholung, die auf den vergangenen Dienstag terminiert war. Dabei gelang es den eingesetzten Kräften, den Geldabholer und seinen Fahrer vorläufig festzunehmen. Der Geldabholer wurde am vergangenen Mittwoch nach Eröffnung des vom Amtsgericht Ravensburg erlassenen Haftbefehls inhaftiert. Sein Komplize durfte nach Abschluss der erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen wieder gehen.

Die bislang ermittelte Schadenshöhe liegt bei rund 65.000 Euro. Zur umfassenden Aufklärung des Gesamtsachverhalts sind weitere Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei notwendig.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751/806-1301,

Kriminalhauptkommissar Thomas Kalmbach, Tel. 0751/803-1010.

