Tettnang

Tresor aufgebrochen

In eine Reithalle in Tannau ist in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag um 15 Uhr und Mittwochmittag gegen 12 Uhr ein Einbrecher eingestiegen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt und durchsuchte die angrenzenden Räume. Schließlich wurde er fündig. Einen Würfeltresor brach er mit Gewalt auf und nahm das darin befindliche Bargeld im unteren dreistelligen Bereich an sich. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Friedrichshafen aktuell nach Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 07541/ 701-0 erbeten.

Oberteuringen

Auf nasser Straße gegen Baum geschleudert

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 bei schlechten Wetterverhältnissen verunfallte. Der 32 Jahre alte Fahrer war mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, weshalb er die Kontrolle über seinen Opel verlor und von der Straße abkam. Er prallte erst gegen einen Baum und schleuderte dann in den angrenzenden Acker. Insgesamt entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Der Fahrer wurde aufgrund der Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Tettnang

Einbruch in Getränkemarkt

Zigaretten, Alkoholika und die Registrierkasse hat ein Unbekannter mitgenommen, der sich im Laufe des frühen Donnerstagmorgens Zutritt zu einem Getränkemarkt in Vorderreute verschafft hat. Der Einbrecher gelangte nach Aufbrechen eines Fensters in den Markt. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt. Ob ein Zusammenhang zum Einbruch eine Reithalle besteht, prüft derzeit das ermittelnde Polizeirevier Friedrichshafen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Neukirch

Einbrecher am Werk

In ein Wohnhaus im Ortsteil Elmenau ist in der Zeit zwischen Dienstagnacht und Mittwochmittag ein Einbrecher eingestiegen. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Terrassentüre gelangte der Täter ins Innere. Auf der Suche nach Beute nahm er einen, im Arbeitszimmer befindlichen, Würfeltresor an sich und suchte im Anschluss das Weite. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07541/ 701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Linienbus macht sich selbstständig

Führerlos unterwegs war am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr ein Linienbus in der Wiestorstraße. Der Fahrer hatte an der Haltestelle seinen Bus verlassen, ihn aber nicht gegen Wegrollen gesichert. So kam auf der abschüssigen Straße Bewegung in den Bus. Nach einigen Metern prallte er wuchtig gegen eine Lichtzeichenanlage und kam dort zum Stehen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 9.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Überlingen

LKW übersieht Rollerfahrer

Den Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt hat am Donnerstagmorgen gegen 09.30 Uhr ein Lastwagenfahrer, der von der Uhlandstraße in die Aufkircher Straße abbiegen wollte. Der 42-Jährige übersah beim Abbiegen den Vespa-Fahrer, der in Richtung Stadt unterwegs war. Der 73 Jahre alte Zweiradlenker machte aufgrund des plötzlich vor ihm einfahrenden LKWs eine Gefahrenbremsung und kam zu Fall. Er zog sich dabei leichte Schürfwunden zu. Insgesamt entstand ein Schaden von 250 Euro.

Markdorf

7.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Das Bremsen des vorrausfahrenden PKWs übersehen hat am Donnerstagmittag um kurz nach 13 Uhr ein Autofahrer in der Zeppelinstraße. Der 61 Jahre alte Toyotafahrer reagierte zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem vorrausfahrenden Audi nicht mehr verhindern. Dieser musste nach der Kollision abgeschleppt werden.

Meersburg

Zwei Radler gestürzt

Auf der abschüssigen Töbelestraße sind am Donnerstagmittag um 11.30 Uhr zwei Radfahrerinnen gestürzt. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor eine 16-Jährige im dortigen Bereich die Kontrolle über ihr Zweirad und kam zu Fall. Eine dahinter fahrende 48 Jahre alte Frau versuchte der Gestürzten auszuweichen und fiel daraufhin ebenfalls. Beide wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Hagnau am Bodensee

Hundekot auf Minigolfanlage verteilt

Mutwillig verschmutzt hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag eine Minigolfanlage im Raum Hagnau. Der Täter stopfte Hundekot in die Löcher der Minigolfbahnen. Der Besitzer, der die Sauerei am Folgetag entdeckte, verständigte die Polizei. Der Polizeiposten Meersburg bittet unter Tel. 07532/ 4344-0 um Hinweise auf den Kotverteiler.

Markdorf

Radler nach Unfall im Krankenhaus

Als er einem Pkw die Vorfahrt genommen hat, hat sich ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr im Bereich Pfannenstiel verletzt. Der Zweiradlenker befuhr den Radweg in Richtung Leimbach, als er mit dem Mercedes zusammenstieß. Er stürzte erst auf den PKW und im Anschluss auf die Straße. Dabei verletzte er sich schwer und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 3.000 Euro.

