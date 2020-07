Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Bad Wurzach) Zwei Autofahrerinnen bei Vorfahrtsunfall verletzt

An der Einmündung der K7904 in die L317 bei Eintürnen sind am Donnerstagabend zwei Volkswagen zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen verletzten sich.

Die Unfallverursacherin kam kurz vor 18 Uhr auf der Kreisstraße aus Richtung Hasel. An der Einmündung in die L317 fuhr die 76-Jährige mit ihrem VW Golf weiter, obwohl aus Richtung Eintürnen ein VW Touran kam, der Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen wuchtig zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich die zwei Fahrerinnen leicht. Zur weiteren Untersuchung kamen sie in verschiedene Krankenhäuser. An den beteiligten PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 21.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

(Ravensburg) Porschefahrer ohne Führerschein verursacht Unfall mit zwei Verletzten und 50.000 Euro Schaden

Auf der B32 ist am Donnerstagabend ein Porsche Cayenne in einer Kurve kurz vor dem Knollengraben ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammengestoßen. Folgen waren zwei Verletzte und erheblich demolierte Autos.

Gegen 18.15 Uhr fuhr der 35-Jährige in dem PS-starken SUV auf der B32 in Richtung Ravensburg. In der Linkskurve verlor er die Kontrolle über den Porsche, geriet ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito, in dem zwei Personen saßen. Der Unfallverursacher und die 46-jährige Kleinbusfahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Mitfahrerin blieb unverletzt. Am Porsche entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro. Den Schaden am Mercedes-Bus schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler fest, dass der Porschefahrer gar keinen Führerschein hat. Deswegen hatte er die Polizisten zuvor bei der Angabe seiner Personalien angelogen, was ihm aber nichts nützte. Denn die Gesetzeshüter forschten nach und fanden heraus, wer er wirklich ist. Da ihm der Porsche nicht gehört, wird jetzt auch gegen dessen Besitzer wegen des Verdachts ermittelt, die verkehrswidrige Fahrt erlaubt zu haben.

(Ravensburg) Linksabbiegerin schneidet Gegenverkehr - 20.000 Euro Schaden

Beim Linksabbiegen von der Schützenstraße in die Ulmer Straße hat eine 29-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend den Gegenverkehr nicht beachtet und ist deswegen mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammengestoßen. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf etwa 22.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Beide PKWs wurden abgeschleppt.

(Weingarten) Autokratzer in der Getrud-Luckner-Straße

Zwischen dem späten Montagnachmittag und dem frühen Mittwochabend hat ein unbekannter Täter in der Getrud-Luckner-Straße den hinteren Stoßfänger eines Audi Q5 zerkratzt. Zur Tatzeit stand der PKW auf einem Privatgrundstück kurz vor der Bischof-Sproll-Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung.

(Wilhelmsdorf) Kindliche Fahrversuche in Tiefgarage enden mit Sachschaden

Ein 16-jähriger Jugendlicher und sein 13-jähriger Kumpel haben am ersten Juli-Wochenende in Wilhelmsdorf einen nicht zugelassenen PKW geknackt und sind mit dem Auto in einer Tiefgarage herum gefahren. An jenem Samstag (4. Juli) schlugen sie eine Seitenscheibe des Autos ein. Mit einem im Wagen liegenden Schlüssel starteten sie den Motor und fuhren in der Tiefgarage hin und her. Dabei streifen sie mehrmals verschiedene Betonpfeiler, wodurch Sachschaden entstand. Die Polizei traf die Beiden noch während ihrer Garagen-Spritztour an. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt jetzt wegen Verdacht des Diebstahls.

(Bad Waldsee) Seat Ibiza fährt auf VW Caddy

Am Donnerstagnachmittag sind auf der B30, zirka 300 Meter vor dem Ortsbeginn von Gaisbeuren, bei einem Auffahrunfall ein Seat Ibiza und ein VW Caddy beschädigt worden. Der aus Richtung Bad Waldsee kommende VW-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten, was seine 34 Jahre alte Nachfolgerin im Seat zu spät erkannte. Sie fuhr auf und verursachte dabei einen Gesamtschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

