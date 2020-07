Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Auto prallt in Felswand - Totalschaden

Leichte Verletzungen erlitt am späten Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer, der die Schmeientalstraße mit seinem Auto befuhr und von der Fahrbahn abkam. Der junge Fahrer war mit seinem BMW zwischen Unterschmeien und Oberschmeien unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus noch nicht bekannter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Felswand. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Totalschaden. Aufgrund der großflächig ausgetretenen Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht.

Sauldorf

Unfall zwischen LKW und Motorrad

Etwa 2500 Euro Schaden ist am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr in der Hauptstraße bei einem Verkehrsunfall entstanden, als ein 39-jähriger LKW-Lenker beim Rangieren mit einem hinter seinem Fahrzeug wartenden Motorradfahrer zusammengestoßen ist. Bei dem Unfall verkeilte sich das Vorderrad des Zweirades unter dem Unterfahrschutz des LKWs. Der 74-jährige Fahrer des BMW-Kraftrades blieb unverletzt.

Beuron

Seil über Donautalradweg gespannt - Radfahrer verletzt

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr erlitt ein 70-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen, nachdem er in der Hofstraße ein über den Radweg gespanntes Seil zu spät erkannte und dadurch zu Sturz kam. Ein 48-Jähriger hatte das Seil beim Viehtrieb zwischen zwei Zäunen über den Donautalradweg gespannt. Der Radfahrer konnte auf dem abschüssigen Weg nicht rechtzeitig bremsen und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen in Form mehrerer Schürfwunden. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 48-Jährigen.

Sigmaringendorf

Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer - Führerschein weg

3,4 Promille Atemalkohol hatte in der Nacht zum Freitag gegen 00.40 Uhr ein Autofahrer, der in eine Polizeikontrolle in der Bahnhofstraße fuhr. Die Beamten des Polizeireviers in Sigmaringen hatten bei dem 33-Jährigen zunächst deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung erkannt und daraufhin den Atemalkoholtest durchgeführt. Mit der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus Sigmaringen war der Autofahrer einverstanden, sein Führerschein wurde einbehalten.

Pfullendorf

Vorfahrtsverletzung mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 9500 Euro ist am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr in der Konrad-Heilig-Straße entstanden, als eine 80-jährige Mercedesfahrerin in den Kreisverkehr einfuhr und mit einem vorfahrtsberechtigten Seat einer 46-Jährigen zusammenstieß. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt.

