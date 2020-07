Polizeipräsidium Ravensburg

(Bad Waldsee) Rollerfahrer wird bei selbst verschuldetem Vorfahrtsunfall verletzt

Beim Einfahren vom Kapellenweg in die Straße "Im Ballenmoos" hat ein Rollerfahrer am Mittwochabend einem Skoda Oktavia die Vorfahrt genommen. In der Folge stürzte der 48-Jährige und verletzte sich leicht.

Gegen 18.10 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher aus Richtung Ballenmoosweg auf die abknickende Vorfahrt "Im Ballenmoos" zu. Obwohl er Vorfahrt zu gewähren hatte, hielt er an der Kreuzung nicht an und missachtete die Rechts vor Links-Regel. Von rechts kam ein Skoda Oktavia, mit dem der Rollerfahrer in der Folge kollidierte. Der 48-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert, wobei er sich zum Glück nicht schwerer verletzte. Ein Rettungsteam brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 3500 Euro.

(Aichstetten) Blutige Nase nach Schlägerei

Bei einer Schlägerei in der Aichstetter Ortsmitte hat sich einer der beiden Beteiligten eine blutige Nase geholt. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer gerieten am späten Mittwochnachmittag in Streit, der handgreiflich wurde. Angeblich schlugen beide Kontrahenten aufeinander ein. Allerdings waren nur bei dem jüngeren der Beiden Verletzungen im Gesicht sichtbar. Wie die Auseinandersetzung genau ablief, versucht die Polizei nun zu klären. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

(Leutkirch im Allgäu) Doppelte Alkoholfahrt: 52-Jährige fährt nach Unfall trotz Führerscheinbeschlagnahme zur Arbeit

Eine 52-jährige Frau ist in dieser Woche nach einem unter Alkoholeinwirkung verursachten Verkehrsunfall ein zweites Mal mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Am Dienstagnachmittag verursachte die Autofahrerin auf dem ALDI-Parkplatz in Leutkirch einen Verkehrsunfall. Nach ihrem Einkauf stieg die nicht mehr nüchterne Frau in ihren BMW, fuhr rückwärts und prallte dabei gegen einen Opel Astra. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall wurde jedoch von Zeugen beobachtet, sodass die Identität der Verursacherin schnell feststand. Bei der Kontrolle der 52-Jährigen fand die Einschätzung der Zeugen, dass die Frau getrunken hatte, ihre Bestätigung. Mit einem Atemalkoholtest war sie nicht einverstanden, weshalb die Polizei wegen Verdacht des Nachtrunks zwei Blutentnahmen anordnete. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Das hielt die Betroffene aber nicht davon ab, am Mittwochmorgen mit ihrem Wagen zur Arbeit zu fahren, wie die Polizei feststellte. Folgen waren, bei 1,74 Promille Atemalkohol, eine weitere Blutentnahme und die Beschlagnahme der Fahrzeugschlüssel. Nach Abschluss der Ermittlungen muss die Verkehrssünderin mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

(Ravensburg) Randalierer steht unter Drogeneinfluss

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Mittwochmittag in die Oberschwabenklinik gerufen worden. Dort traf sie auf einen amtsbekannten Mann, der erkennbar berauscht war. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen fanden die Beamten eine Kräuter-/Tabakmischung, die dem Mann abgenommen wurde. Außerdem war der zwischenzeitlich wieder ruhige Randalierer betrunken. Beim Test hatte er fast drei Promille Atemalkohol. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Drogenbesitz wurde eingeleitet.

(Ravensburg) Marienplatz: Brunnen schäumt

Unbekannte Jugendliche haben am Dienstag, kurz vor 17 Uhr, eine Flasche Flüssigwaschmittel in den Brunnen nahe der Einmündung Eisenbahnstraße gekippt. Die Seife schäumte das Wasser sichtbar auf. Die Lausbuben flüchteten unerkannt. Ob Sachschaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Die Stadtverwaltung wurde über den Streich informiert.

(Wangen im Allgäu) Sparschwein gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmorgen, gegen 8.40 Uhr, bei einem Einzelhändler in der Gegenbaurstraße das neben der Kasse stehende Sparschwein für Trinkgelder gestohlen. Die Geschädigte sah die Tat. Bis sie reagieren konnte, war der Dieb mit dem rosafarbenen Schwein schon in unbekannte Richtung verschwunden. Der ungepflegte, kräftige Täter war zirka 50 Jahre alt, nicht sehr groß, dunkel gekleidet und hatte dunkelbraunes Haar. Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen zu melden (Telefon 07522 984 0).

(Weingarten) Alkoholisierter Autofahrer beißt Polizeibeamten

Bei der Kontrolle nach einer Trunkenheitsfahrt hat ein 46-jähriger Autofahrer am späten Mittwochabend in der Lehenstraße einen der Polizisten gebissen. Im Vorfeld der Tätlichkeit wurde die Polizei von Zeugen darüber informiert, dass der 46-Jährige betrunken mit seinem Auto fuhr und danach durch aggressives Verhalten auffiel. Bei der Kontrolle des Verkehrssünders stellten die Gesetzeshüter deutlichen Alkoholgeruch fest. Als ihn die Beamten auf seiner Terrasse mit der angezeigten Trunkenheitsfahrt konfrontierten, wollte sich der Mann in seine Wohnung zurückziehen und die Tür hinter sich schließen. Das konnte die Streife verhindern. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen, in deren Verlauf der 46-Jährige einen der kontrollierenden Beamten in den linken Unterarm biss und den anderen leicht am linken Sprunggelenk verletzte. Am Ende klickten die Handschließen. Wegen Verdacht des Nachtrunks ordnete die Polizei die Entnahme von zwei Blutproben an. Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und einem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte werden folgen.

(Wilhelmsdorf) BMW fliegt aus Kurve - Fahrer verschwindet unerkannt

Nach einer Unfallflucht vor der Bushaltestelle Ziegelhütte zwischen Esenhausen und Fleischwangen sucht die Polizei nach dem fehlenden Verursacher. Zur Klärung des Verkehrsdelikts benötigen die Unfallermittler dringend Hinweise.

Gegen 17.20 Uhr kam der BMW in der Kurve vor der Bushaltestelle ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Bis zum Stillstand überfuhr der PKW zwei Hinweisschilder und einen Elektrozaun. Der Unfallverursacher wendete anschließend auf der Wiese und fuhr weg. Anhand verlorener Fahrzeugteile konnte die Polizei Rückschlüsse auf das unfallverursachende Fahrzeug, einen BMW, ziehen.

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Verkehrsdelikts und nimmt sachdienliche Informationen unter der Rufnummer 0751 803 6666 entgegen.

(Weingarten) Schwarzer Toyota Aygo angefahren - Verursacher unbekannt

Am Montagnachmittag hat eine Toyota-Besitzerin festgestellt, dass ihr schwarzer Kleinwagen vorne und hinten beschädigt wurde. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Am vergangenen Sonntag stand der PKW zwischen 20 Uhr und 21.15 Uhr in Ravensburg, Hirschgraben, nahe der Bushaltestelle Kornhaus. Danach fuhr die Frau nach Weingarten in die Gablerstraße, wo der Pkw bis zur Feststellzeit (16 Uhr) im Bereich Stadtgarten parkte. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise zur unfallverursachenden Person geben kann wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 0751 803 6666).

(Weingarten) Leinöllappen entzünden Holzstapel

Mit Leinöl getränkte Lappen haben am Donnerstag, gegen 00.30 Uhr, in der Hirschstraße einen Holzstapel entzündet. Die Feuerwehr musste löschen.

Ein Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses hatte am Mittwochabend einen Boden seiner Wohnung mit Leinöl behandelt. Die dazu benutzten Lappen legte er auf seiner Terrasse zum Trocknen aus. Das selbstentzündliche Öl setzte die Stofftücher in Brand. Das Feuer griff auf einen Stapel Holz über. Durch die Hitzeentwicklung ging ein Fenster zu Bruch. Die Feuerwehr Weingarten konnte die Flammen löschen, bevor ein größerer Schaden entstand. Personen wurden nicht verletzt.

(Bad Waldsee) Pizza kokelt auf Herd

Wegen einer kokelnden Pizza musste die Feuerwehr Bad Waldsee am Mittwochmittag in den Fasanenweg ausrücken. Eine Frau hatte dort ihre Wohnung verlassen, ohne den Herd auszuschalten. Einer auf der Platte liegenden Pizza wurde es zu warm, weshalb sie infolge der Hitze anbrannte. Als es aus dem Küchenfenster heraus qualmte, wurden Nachbarn aufmerksam und verständigten die Feuerwehr, die die Gefahrenstelle beseitigten. Sachschaden entstand nicht.

(Ravensburg) Traktorschaufel verletzt Radfahrerin

Auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Oberzell und Brochenzell ist am Montagabend eine Radfahrerin von einem Traktor touchiert und verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr die 54-Jährige in Richtung Brochenzell. Auf Höhe von Klöcken fuhr vor ihr ein Traktor mit Schaufel aus einer Hofeinfahrt. Der 50-jährige Traktorfahrer übersah das Pedelec und prallte mit der Schaufel dagegen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen am linken Bein, die ärztlich behandelt werden mussten. Es entstand nur geringer Sachschaden.

