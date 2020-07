Polizeipräsidium Ravensburg

Langenargen

Radfahrer gestürzt

In der Oberen Seestraße hat sich ein Radfahrer am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr bei einem Sturz leicht verletzt. Der 67 Jahre alte Radler fuhr in Richtung Uhlandplatz, als er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Er zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu, weswegen er vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Langenargen

10.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Da sie beim Abbiegen die Kurve geschnitten hat, ist eine 61 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße gegen einen entgegenkommenden Renault gefahren. Die Unfallverursacherin war dabei von der Gartenstraße nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen, als es zum Unfall kam. An ihrem BMW und dem Renault des 56 Jahre alten Unfallgegners entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro.

Tettnang

LKW an Ampel falsch gefahren

Auf der falschen Spur unterwegs war ein Klein-Lkw, der am Dienstagmorgen, um kurz vor 10 Uhr, auf der Kreuzung der Lindauer Straße mit der Martin-Luther-Straße mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der 18 Jahre alte Lkw-Fahrer wollte, vom Bärenplatz kommend, an der Ampelanlage weiter in die Lindauer Straße fahren, ordnete sich aber auf die Linksabbiegerspur in Richtung Martin-Luther-Straße ein. Als die Lichtzeichenanlage auf grün schaltete, fuhr der 18-Jährige los und stieß gegen den Daimler einer 40-Jährigen, die in Richtung Georgstraße unterwegs war. Sie verletzte sich bei der Kollision leicht im Halsbereich. Beim Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

Meckenbeuren

Andauernde Ruhestörung endet im Polizeigewahrsam

Da er wiederholt die Nachtruhe im Anemonenweg störte, landete ein 38 Jahre alter Mann letzten Endes im Polizeigewahrsam. Der Mann spielte ein Computerspiel. Dabei geriet er offensichtlich so in Rage, dass er durch Herumschreien und Schlagen auf Möbel die Nachbarschaft weckte. Die Mahnung der gerufenen Polizeistreife, Ruhe zu bewahren und eine Androhung, andernfalls den PC mitzunehmen, beeindruckte den Mann offensichtlich wenig. Denn kurz darauf rief die Nachbarschaft abermals die Polizei. Trotz lautstarkem Protest nahmen die Gesetzeshüter seinen Computer mit. Danach war zunächst Ruhe. Wenig später tobte der Mann abermals, weshalb die Polizeistreife den Mann zur Wahrung der Nachtruhe in Gewahrsam nahm.

Neukirch

Einbrecher stehlen Geld und Waffen

Bei einem Wohnungseinbruch sind in der Nacht auf Dienstag aus einem Wohnhaus Bargeld und mehrere Schusswaffen gestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über eine verschlossene Terrassentüre Zutritt zu den Wohnräumen. Auf seiner Suche nach Beute entdeckte er im Gebäude mehrere Tresore. Nach mehreren Versuchen gelang es dem Täter den Code eines mit Zahlenschloss ausgestatteten Tresors zu knacken. Darin fand er die Schlüssel der anderen Sicherheitsschränke, die er daraufhin öffnete. Er nahm insgesamt vier Jagdwaffen und drei Zielfernrohre an sich. Neben den Waffen entwendete er Bargeld aus einer Geldbörse. Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht nun dringend nach Hinweisen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich unter Tel. 07541/ 701-0 melden.

Überlingen

Ausweichmanöver endet an Leitplanke

Das Polizeirevier Überlingen sucht aktuell Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend, um kurz nach 18 Uhr, auf der Bundesstraße 31 bei Fuchshalde ereignet hat. Da er einem vor ihm plötzlich ohne ersichtlichen Grund sehr stark abbremsenden Motorrad ausweichen musste, überfuhr der 20 Jahre alte Lenker eines BMW erst einen Verkehrsteiler, überquerte dann die Gegenfahrbahn und prallte dort schließlich wuchtig gegen die Leitplanke. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 22.000 Euro. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach dem Motorradfahrer, der nach dem Unfall davonfuhr. Dieser war bereits zuvor auf der Fahrt von Uhldingen- Mühlhofen nach Überlingen aufgefallen, da er, zusammen mit einem weiteren Motorradfahrer, Fahrkunststücke und Überholmanöver vollführte und immer wieder grundlos bremste. Hinweise werden unter Tel. 07551/ 804-0 erbeten.

Überlingen

Betrunkene Autofahrerin gestoppt

Durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen ist eine Autofahrerin am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr auf der Bundesstraße 31 im Bereich Krankenhaus. Ein Zeuge informierte die Polizei und schaffte es die Frau zum Anhalten zu Bewegen. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei der Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,7 Promille fest. Sie musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Markdorf

Mit Schreckschusswaffe bedroht

Im Bereich des Stadtgrabens sind im Laufe des Dienstagabends zwei, 19 und 44 Jahre alte, Männer mehrfach in Streit geraten. Im Zuge ihrer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es auch zum gegenseitigen Schlagabtausch, bei dem keiner der Streithähne ernstlich verletzt wurde. Der 19-Jährige zog während der Auseinandersetzung eine Schreckschusspistole und bedrohte den Älteren, der daraufhin die Polizei verständigte. Diese beschlagnahmte die Waffe und leitete Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung, Bedrohung und illegalem Waffenbesitz ein.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunken Auto angefahren

Ein betrunkener Autofahrer hat nach derzeitigen Erkenntnissen am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr in der Meersburger Straße einen geparkten Citroen angefahren. Der 52-Jährige streifte beim Ausparken den stehenden PKW auf der gesamten Fahrzeuglänge, sodass ein Schaden von mehr als 2.000 Euro entstand. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife versuchte ein 30 Jahre alter Begleiter die Unfallschuld auf sich zu nehmen, was die Beamten schnell ausschließen konnte. Da eine Zeugin den Vorfall beobachtet hat wird nun gegen den tatsächlichen Fahrer des Wagens ermittelt, der bei einer Kontrolle durch die Polizeistreife einen Atemalkoholwert von über 2 Promille hatte. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Bermatingen

Auto fährt auf Radfahrer auf

Mehrere Prellungen hat eine Radfahrerin erlitten, die am Dienstagnachmittag um kurz nach 15 Uhr in der Markdorfer Straße von einem Auto touchiert wurde. Die 68 Jahre alte Radlerin bremste ab, um nach rechts abzubiegen. Dies bemerkte die nachfolgende 22-jährige Opelfahrerin zu spät und fuhr auf. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Radlerin zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

