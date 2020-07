Polizeipräsidium Ravensburg

(Ravensburg) Autoaufbruch im Parkhaus Untertor - Dieb stiehlt Navi und Outdoorjacke

In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekannter Täter im Parkhaus Untertor das Fenster der Beifahrertür eines Mercedes zertrümmert. Aus dem PKW klaute der Dieb das an der Windschutzscheibe angebrachte Navigationsgerät und eine rote Regenjacke. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von annähernd 3000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt in der Sache und nimmt Zeugenhinweise unter Rufnummer 0751 803 3333 entgegen.

(Argenbühl) Reh stoppt Motorrad - Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein die B12 überquerendes Reh hat einen 46-jährigen Motorradfahrer am Dienstagabend kurz nach Eglofstal jäh gestoppt. Mit schweren Verletzungen musste der Mann, nachdem er gestürzt war, ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 46-Jährige fuhr gegen 21.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Wangen. Plötzlich lief von rechts ein Reh auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer erfasste das Tier frontal und schleuderte es auf die Gegenfahrbahn. Nach der Kollision stürzte der Mann und rutschte mehrere Meter über die Straße. Er wurde schwer verletzt. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um ihn. Zur weiteren Behandlung kam er in ein nahe gelegenes Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B12 gesperrt. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr war zur Unterstützung ebenfalls im Einsatz.

(Kißlegg) Baum beendet Ausweichmanöver mit Totalschaden

Weil er einem Linksabbieger ausweichen musste, ist am Mittwochmorgen ein VW-Fahrer auf der L265 kurz nach Zaisenhofen gegen einen Baum gefahren. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Sein VW Golf war nach dem Unfall schrottreif.

Gegen 6.10 Uhr fuhr ein Toyota auf der Landstraße von Kißlegg kommend in Richtung Autobahn. Kurz nach Zaisenhofen bog dessen Fahrer nach links in Richtung der Grastrocknung ab, übersah dabei aber den entgegenkommenden VW Golf. Der VW-Fahrer lenkte sein Auto reflexartig nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden PKW konnte er vermeiden. An dem Volkswagen entstand Totalschaden. Trotzdem hatte der 37-Jährige noch Glück. Er konnte ohne Verletzungen aus seinem demolierten Wagen aussteigen.

(Weingarten) Opferstock der Heilig-Geist Kirche gestohlen

Ein unbekannter Dieb hat am Dienstag während der Öffnungszeit einen der Opferstöcke in der Heilig-Geist Kirche gestohlen. Zwischen 11.45 Uhr und 19.30 Uhr wuchtete der Täter den angeschraubten Behälter von der Wand und nahm ihn samt Inhalt mit. Bereits vor einer Woche wurde aus dem Gotteshaus einer der Opferstöcke gestohlen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der beiden Diebstähle und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen (Telefon 0751 803 6666).

(Weingarten) Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Bei einem Einbruch in eine Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Scherzachstraße hat ein unbekannter Dieb am Dienstag Gegenstände im Wert von zirka 80 Euro gestohlen. Der Gauner trat gegen die Holzlattung der Tür des abgetrennten Kellerteils. Eine Latte brach und verschaffte dem Dieb eine Einwirkungsmöglichkeit auf das Schloss. In der Parzelle durchwühlte der Einbrecher mehrere Kartons, wo er seine geringwertige Beute fand.

(Weingarten) Jugendlicher Radfahrer wird bei Auffahrunfall verletzt

Ein 14-jähriger Radfahrer hat am Dienstagabend in der Bahnhofstraße, im Bereich der Einmündung Weinbergstraße, zu spät auf einen vor ihm bremsenden Nissan reagiert. In der Folge fuhr er auf, prallte gegen die Heckscheibe und stürzte. Die Heckscheibe ging dabei zu Bruch. Der Junge verletzte sich zum Glück nicht schwerer. Ein Rettungsteam versorgte ihn vor Ort und brachte ihn danach ins Krankenhaus. An dem betroffenen PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

(Isny im Allgäu) Kupferdiebe stehlen Schuppenbedachung neben der Nikolaikirche

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montag letzter Woche und dem vergangenen Dienstag vom Dach des Geräteschuppens neben der Nikolaikirche rund 25 Quadratmeter Kupferdach abmontiert und mitgenommen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro beziffert. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem erst unlängst angezeigten Kupferdiebstahl in der Kleingartenanlage der "Gartenfreunde Adeleggblick". Wegen beider Straftaten ermittelt der örtliche Polizeiposten. Sachdienliche Hinwiese zu den Diebstählen werden unter der Rufnummer 07562 97655 0 entgegengenommen.

(Vogt) Stein bringt überholendes Motorrad beim Einscheren aus der Spur - Fahrer nach Sturz leicht verletzt

Wegen eines auf der L324 liegenden Steins ist am Dienstagmittag ein Motorradfahrer am Ende eines Überholvorgangs zwischen Wolfegg und Vogt gestürzt. Der 22-Jährige scherte nach dem Überholen wieder nach rechts ein und fuhr dabei mit dem Vorderrad gegen den auf der Fahrbahn liegenden Stein. Seine Ducati rutschte weg und landete im Straßengraben. Der Motorradfahrer verletzte sich zum Glück nur leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

