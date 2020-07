Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Meckenbeuren) Gefährliche Körperverletzung

Meckenbeuren / Bodenseekreis (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen 27-jährigen Mann, der im Verdacht steht, mit einem 28 Jahre alten Bekannten am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr in einem Kleingarten in der Eugen-Bolz-Straße heftig aneinander geraten zu sein. Die beiden feierten zuvor zusammen mit zwei weiteren Personen Geburtstag, als der 27-Jährige begann, sich angesichts seiner aktuellen politischen Ansichten derart in Rage zu reden, dass er schließlich in der Kleingartenhütte randalierte und umher schrie. Nach einer kurzen Beruhigung eskalierte der Mann abermals und beschädigte einen Stuhl. Als der 28-Jährige den Jüngeren daraufhin beruhigen wollte, nahm dieser ihn längere Zeit in einen Würgegriff und verletzte ihn dadurch leicht am Hals. Außerdem bedrohte der 27-Jährige seinen Bekannten, dass er ihn abstechen werde. Nachdem er dann tatsächlich in die Küche ging und mutmaßlich in der Besteckschublade kramte, verließ der 28-Jährige fluchtartig den Kleingarten und alarmierte von zu Hause die Polizei. Diese konnte den Tatverdächtigen in der Nacht nicht mehr antreffen, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

