PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Zwei Verletzte nach Prügelangriff

Mit mehreren Faustschlägen hat ein 29-Jähriger am frühen Sonntagmorgen zwei Männer in der Straße "Hohe Tannen" im Gesicht verletzt. Der Tatverdächtige ließ sich zusammen mit seinen zwei späteren Opfern von einem Bekannten an einer Bar abholen. Als die beiden 29 und 28 Jahre alten Männer gegen 6 Uhr in der dortigen Straße ausstiegen, stieg auch der Angreifer mit aus. Unvermittelt und ohne vorangegangenen Streit schlug er dem Gleichaltrigen mehrmals ins Gesicht. Als dieser zu Boden, ging schlug er weiter auf ihn ein. Der 28-Jährige, der seinem Freund zu Hilfe kommen wollte, wurde in der Folge ebenfalls von dem Täter ins Gesicht geschlagen. Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte bei den beiden Opfern Prellungen im Gesichtsbereich fest. Laut Feststellung der eingetroffenen Polizeistreife waren alle drei Beteiligten deutlich alkoholisiert. Der Angreifer muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Gammertingen

Drogen im Auto transportiert

Mehrere kleine Päckchen mit Marihuana hatte ein 16-Jähriger bei sich, den eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "roter Dill" kontrollierte. Der junge Mann war als Beifahrer im Auto eines 21-Jährigen unterwegs, als das Fahrzeug einer Polizeistreife auffiel. Mutmaßlich zum Überdecken des starken Marihuanageruchs versprühten die Insassen Unmengen an Parfüm im Wagen, der den Beamten bei der Kontrolle auffiel. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Personen rannte der 16-Jährige in Richtung Gymnasium davon. Ein Polizist nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Während der Flucht warf der Jugendliche eine Tüte von sich, die mehrere Päckchen mit Marihuana enthielt. Da die Beamten beim 21 Jahre alte Fahrer deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum feststellten und auch ein Schnelltest positiv auf Drogenkonsum verlief, musste der junge Fahrer die Beamten zu einer Blutentnahme in das Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Es wurde Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und des Fahrens unter Drogenwirkung eingeleitet.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung an PKW

Schaden in Höhe von ca. 300 Euro verursachte eine bislang unbekannte Täterschaft, die einen "Am Kolbenäcker" in Bad Saulgau geparkten PKW zerkratzte. Zeugen, welche im Tatzeitraum Sonntag 01.30 Uhr bis 15.00 Uhr Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581 4820 zu melden.

Herbertingen

Sachbeschädigung an Gartengarnitur

Ein unbekannter Täter hat am Samstag, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, in Mieterkingen auf einem Privatgrundstück eine Sitzbank, einen Sonnenschirm und eine Fußmatte angezündet. Wie hoch der Sachschaden ist, kann bislang noch nicht gesagt werden. Anwohnern des Tatortes in der Straße "Kirchberg" fiel im Tatzeitraum ein grauer Pkw mit Friedrichshafener Kennzeichen auf, der eventuell im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Zeugen, welche in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581/ 482-0 zu melden.

Pfullendorf

Stromkasten beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter im Einmündungsbereich Mühlesteigle/ Heiligenberger Straße einen Stromverteilerkasten beschädigt. Durch das Entfernen der Abdeckung lagen zeitweise die Stromkabel offen. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf verschlossen den Kasten provisorisch. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Sie werden gebeten sich unter Tel. 07552/ 20160 zu melden.

Krauchenwies

Trunkenheit im Straßenverkehr

1,8 Promille Atemalkohol hatte ein junger PKW-Lenker, der am Montagmorgen die Brunnenstraße in Krauchenwies- Ablach befuhr. Der 27-Jährige war an seinem ersten Arbeitstag durch Torkeln und Alkoholgeruch in der Firma aufgefallen. Vom Vorgesetzten darauf angesprochen, begab er sich zu seinem PKW und fuhr weg. Der Chef reagierte umgehend und verständigte die Beamten des Polizeireviers in Sigmaringen, welche den Fahrer nach kurzer Fahndung stellten. Der Fahrer muss sich nun der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Illmensee

Fahrzeugbrand durch technischen Defekt

Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro entstand am Sonntagabend gegen 20 Uhr in der Birkenstraße in Illmensee, als ein Opel Adam Feuer fing. Der Wagen zeigte während der Fahrt zunächst eine Fehlermeldung im Cockpit an, worauf der Motor anfing zu stottern und kurze Zeit später ausging. Da Startversuche scheiterten, wurde der PKW von den beiden Insassen in die nächstgelegene Haltebucht gerollt. Als aus dem Motorraum Rauch aufstieg und das Fahrzeug wenige Minuten später im Vollbrand stand, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Brandbekämpfer, mit zwölf Mann angerückt, löschten die Flammen. Alle Insassen sowie ein ebenfalls im Auto befindlicher Hund blieben unverletzt.

Ostrach

Mit Alkohol am Steuer

Deutlich zu viel getrunken hatte ein Dreiradfahrer, den eine Polizeistreife am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Hauptstraße kontrollierte. Der 52 Jahre alte Fahrer fiel einer Polizeistreife aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei einem anschließenden Test stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von knapp 2,8 Promille fest. Der Fahrer musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung verblieb der Mann zur Beobachtung im Krankenhaus. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit zu.

