PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

(Bad Wurzach) Radfahrerin stürzt

In Unterschwarzach ist am Sonntagabend eine Radfahrerin gestürzt. Die 21-Jährige fuhr gegen 18.20 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Wurzacherstraße in Richtung Ortsmitte. Wegen eines Fahrfehlers stürzte sie. Die junge Frau erlitt dabei mehrere Prellungen und Schürfwunden. Der Rettungsdienst brachte sie zur genaueren Untersuchung und weiteren Behandlung der Verletzungen ins Krankenhaus.

(Ravensburg) Beide Außenspiegel abgerissen

Am Sonntagabend hat eine Audi Fahrerin festgestellt, dass an ihrem schon älteren A3 beide Außenspiegel beschädigt sind. Ob die beiden Spiegel des im Locherhofweg stehenden PKWs mittels Fußtritt oder auf andere Weise traktiert wurden, ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden (Telefon 0751 803 3333).

(Ravensburg) BMW aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend auf dem öffentlichen Parkplatz bei der Veitsburg einen schwarzen 1er BMW aufgebrochen und die auf dem Beifahrersitz stehende Handtasche entwendet. Der Dieb zertrümmerte zwischen 18.45 Uhr und 20.35 Uhr die Scheibe der Beifahrertür. In der Handtasche befand sich ein blaues Portemonnaie mit etwas Bargeld, diversen Dokumenten und mehreren Karten. Personen, die im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Ravensburg, Telefon 0751 803 3333, zu informieren.

(Ravensburg) Straßenlaterne steht schief - Zeugen der Sachbeschädigung gesucht

In der Nacht zum Sonntag ist in der Ravensburger Weststadt eine Straßenlaterne beschädigt worden. Die am Ende der Franz-Joachim-Beich-Straße stehende Laterne stand schief, der Lampenschirm war abgebrochen. Unfallspuren wurden nicht festgestellt, weshalb die Polizei von einer mutwilligen Beschädigung ausgeht. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Bitte melden sie sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 803 3333.

(Ravensburg) Renault Twingo angefahren - keine Spur vom Verursacher

Zwischen Freitag und Sonntag ist in der St.-Martinus-Straße ein Renault Twingo angefahren und beschädigt worden. Den Unfallschaden stellte die 57-jährige Autobesitzerin am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr fest. Der linke Kotflügel hatte eine Delle, die Felge vom linken Vorderrad war ramponiert. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Nach dem Unfall hatte sich die verursachende Person aus dem Staub gemacht. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen sich zu melden (Telefon 0751 803 3333).

(Wangen im Allgäu) Platzverweis für junge Krawallmacher

In der Nacht zum Sonntag haben mehrere junge Krawallmacher wegen ihrem ungebührlichen Verhalten den Campingplatz Röhrenmoos verlassen müssen. Bei der Platzräumung, die von der Polizei begleitet wurde, drohte die Stimmung mehrfach zu kippen. Den vier eingesetzten Streifenwagenbesatzungen gelang es, die aggressiven Gemüter so weit zu besänftigen, dass es zu keinen Ausschreitungen kam.

Beim Campingplatzbetreiber hatten sich am Freitag zwei männliche Personen mit Kleintransporter angemeldet. Im Laufe des Samstags bekamen die Beiden immer mehr Besuch. Es entwickelte sich eine Party, die am Ende zirka 20 Teilnehmer hatte. Nach reichlichem Alkoholgenuss stieg der Lärmpegel deutlich. Mitglieder der Gruppierung pinkelten ungeniert auf die Campingwiese. Als der Betreiber die jungen Männer zur Vernunft ermahnte, wurde er angepöbelt. Letztendlich musste die Polizei eingreifen. Nach längerer Diskussion und teilweise aggressivem Auftreten aus den Reihen der Krachmacher machte der Campingplatzbetreiber von seinem Hausrecht Gebrauch und wies die ungebetenen Gäste vom Gelände. Die Party wurde deswegen von der Polizei für beendet erklärt, die Anwesenden aufgefordert, ihre Sachen zu packen und den Campingplatz zu verlassen. Trotz der aufgeladenen Stimmung verließen die Betroffenen den Campingplatz.

(Isny im Allgäu) Einbrecher stehlen Bargeld

Bei einem Einbruch in das Café Panorama in Neutrauchburg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag Bargeld gestohlen. Die Gauner entfernten zunächst mit Gewalt den Rollladen eines Fensters. Nun hatten sie freien Zugang zu einem Fenster, das sie brachial aus dem Rahmen wuchteten. Nachdem die Diebe eingestiegen waren, brachen sie in einem Büroraum zwei Metallschränke auf. Des Weiteren versuchten sie, eine Geldkassette gewaltsam zu öffnen. In einem der beiden Schränke fanden sie das Bargeld. Neben dem Bargeld nahmen die Eindringlinge noch zwei Bedienungsgeldbeutel mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich umgehend mitzuteilen (Telefon 07522 984 0).

(Waldburg) Gestürzter Radfahrer muss ins Krankenhaus

Nach einem Sturz mit seinem City-Bike in Edensbach musste ein 36-jähriger Radfahrer am Sonntagmittag im Krankenhaus behandelt werden. Kurz nach 13 Uhr fuhr der 36-Jährige auf dem Radweg neben der Kreisstraße in Richtung Hannober. Kurz nach dem Ortsschild von Edensbach kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache ins Schlingern, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Folge war eine stark blutende Kopfplatzwunde. Zur weiteren Behandlung brachte der Rettungsdienst den Verletzten ins Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

(Weingarten) Hyundai fliegt aus Kurve - Fahrerin ist alkoholisiert

Eine 69-jährige Autofahrerin ist am späten Sonntagabend zwischen Unterankenreute und Weingarten in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Sie hatte getrunken und war deswegen fahruntüchtig.

Die Frau fuhr kurz vor 22 Uhr auf der Landstraße in Richtung Weingarten. In der Linkskurve bei der Einmündung der K7945 aus Richtung Köpfingen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild. An ihrem Hyundai entstand dabei Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Die 69-Jährige hatte getrunken. Nach dem Atemalkoholtest wurde klar, dass es der Frau mit 1,7 Promille an der notwendigen Fahrtüchtigkeit mangelte. Sie musste ihren Führerschein abgeben. Weitere Folge war eine Blutentnahme. Ihr Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

(Baienfurt) Fahranfängerin übersieht Seat

Eine 18-jährige Autofahrerin hat am Sonntagmittag beim Abbiegen von der Allmandstraße in die Bergatreuter Straße einen Seat übersehen. Der Mazda der Unfallverursacherin musste nach der Kollision abgeschleppt werden.

Die junge Frau fuhr gegen 13.25 Uhr durch die 30er Zone und bog langsam nach rechts in die Bergatreuter Straße ab. Wegen eines rechts geparkten Autos sah die 18-Jährige, ihren eigenen Angaben zufolge, den entgegenkommenden Seat nicht. Die Seat-Fahrerin versuchte noch, der drohenden Kollision durch Beschleunigen zu entgehen. Sie konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8500 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Auto der Unfallverursacherin war erheblich beschädigt, weshalb ein Abschleppdienst gerufen werden musste.

