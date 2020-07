Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L265 zwischen Christazhofen und Au

Argenbühl (ots)

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 10:21 Uhr auf der L265 zwischen Christazhofen und Au. Ein PKW-Lenker wollte nach aktuellem Stand der Ermittlungen mit ausreichendem Abstand an einer außerhalb der Fahrbahn stehenden Gruppe Radfahrer vorbeifahren und übersah hierbei den entgegenkommenden Motorradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Motorrad. Der mittels Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt konnte leider nur noch den Tod des 53-jährigen Motorradfahrers feststellen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke gesperrt werden.

