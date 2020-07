PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg vom 11/12.07.20 aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Uhldingen-Mühlhofen

Ohne Erlaubnis mit Schreckschusswaffe geschossen

Mehrere Schüsse meldeten Anwohner am Sonntag gegen 01.45 Uhr in Mühlhofen aus dem Bereich des Verkehrsübungsplatzes. Auf der Weitfeldstraße konnte ein 45jähriger Mann angetroffen werden, der einräumte mit seiner Schreckschusswaffe geschossen zu haben. Er konnte zwar einen sogenannten "Kleinen Waffenschein" vorweisen, was zum Führen der Waffe in der Öffentlichkeit berechtigt, hatte jedoch keine amtliche Schießerlaubnis und stand zudem unter Alkoholeinwirkung. Da Zweifel an seiner Geeignetheit bestanden, wurden Waffe und Waffenschein einbehalten und zur Prüfung der Waffenbehörde übersandt. Außerdem wird gegen den Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.

Frickingen

Nach Vorfahrtsmissachtung geflüchtet

An der Einmündung der L 200 in die Kreisstraße 7785 kam es am Freitag gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines Motorradfahrers, worauf dieser ausweichen musste und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht am Arm. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der BMW verließ unerlaubt die Unfallstelle.

