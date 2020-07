PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg vom 11/12.07.20 aus dem Lkrs. Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Betrunkener randaliert vor Gaststätte

Ein 27jähriger Angetrunkener belästigte in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße die Gäste, worauf er vom Sicherheitsdienst nach draußen verfrachtet wurde. Da er vor der Gaststätte weiter randalierte und sich nicht beruhigen ließ, wurde er nach einer Haftfähigkeitsuntersuchung in Gewahrsam genommen.

Bad Saulgau

Unbekannte treten auf jungen Mann ein

Am Samstag kam es kurz vor 23.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Eyth-Straße zu einer Auseinandersetzung. Mehrere Personen schlugen und traten auf einen 19 Jahre alten Mann ein. Die unbekannten vier Schläger entfernten sich von der Örtlichkeit, bevor die Polizei dort eintraf. Der Heranwachsende wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls, die der Polizei bislang nicht bekannt sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 075814820, zu melden.

