PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg vom 11/12.07.20 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Nach Unfall die Plätze getauscht

Durch einen lauten Knall wurden Anwohner in der Schmalegger Straße am frühen Sonntagmorgen gegen 01.40 Uhr geweckt. Da sie einen Unfall vermuteten, wurde die Polizei gerufen. Beamte des Polizeireviers Ravensburg konnten im Bereich einen Opel Corsa mit frischen Unfallspuren kontrollieren. Gelenkt wurde das Fahrzeug von einer Frau, auf dem Beifahrersitz saß ihr 42jähriger Ehemann. Ein Zeuge sagte aber eindeutig aus, dass der Corsa zuvor von dem Mann und nicht von der Frau gelenkt wurde. Wo der Pkw zuvor verunfallte, muss noch ermittelt werden. Der Mann, der unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand, wurde zur Blutentnahme gebracht. Hier wehrte er sich körperlich gegen die Maßnahme und beleidigte zudem noch die Beamten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte und Beleidigung.

Vogt

Betrunkener stürzt mit Motorrad

Betrunken und mit einem nicht zugelassenen Motorrad war ein 23jähriger am Samstag gegen 22.00 Uhr im Bereich von Vogt unterwegs. Er befuhr die Straße von Eggen in Richtung Eggenbach, als er infolge Trunkenheit nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Da er unter seinem Zweirad eingeklemmt war, musste er von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Vom Rettungsdienst wurde der am Fuß verletzte Mann ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1.8 Promille. Eine Blutprobe war die Folge. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren mit nicht zugelassenem und nicht versicherten Fahrzeug. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Kißlegg

Hohe Bußgelder und Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessungen

Eine Geschwindigkeitsmessung bei regennasser Fahrbahn führten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg auf der A 96 in Höhe Leutkirch-Süd am Samstagmorgen durch. Innerhalb einer Stunde wurden dort zwei Fahrzeuge gemessen, die mit 155 km/h und 154 km/h unterwegs waren, obwohl in dem Bereich bei Nässe nur eine Geschwindigkeit von 80 km/h erlaubt ist. Auf die beiden Fahrer kommt jetzt ein Bußgeld von jeweils 600 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie 3 Monate Fahrverbot zu.

Weingarten

Alkoholisierter Autofahrer rammt sechs Fahrzeuge

Ein 54jähriger Mercedesfahrer befuhr am Sonntag gegen 00.30 Uhr die Friedhofstraße in Weingarten. Infolge Alkoholeinwirkung rammte er nacheinander sechs am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und verursachte hierbei einen geschätzten Fremdschaden von 20000 Euro. Am eigenen Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 15000 Euro. Der Mann war so stark betrunken, dass er sich noch vor Ort mehrmals übergab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Das Auto des Verursachers musste abgeschleppt werden.

Aulendorf

Nach Unfall geflüchtet

Ein 25jähriger Daimler-Fahrer streifte am Samstag gegen 01.50 Uhr ein in der Hauptstraße in Aulendorf geparktes Fahrzeug. Auf Grund Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit kommt er zu weit nach rechts und fährt auf einen geparkten Mercedes auf. Anschließend flüchtet er von der Unfallstelle, kann aber durch Zeugenaussagen später zu Hause angetroffen werden. Bei ihm wurden zwei Blutproben entnommen und der Führerschein einbehalten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 17000 Euro.

Bad Waldsee

Familienvater stürzt schwer auf Skaterplatz

Ein 41jähriger Familienvater hielt sich mit seiner Familie am Samstag gegen 10.50 Uhr am Skaterplatz in Bad Waldsee auf. Er wollte seinem Sohn ein Kunststück zeigen und fuhr mit seinem Mountainbike über eine Rampe. Dabei stürzte er und zog sich schwere Wirbelsäulenverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ulm geflogen. Seine Ehefrau erlitt einen Schock.

Leutkirch

Polizisten stoppen betrunkenen Fahrzeuglenker

Beamte des Polizeireviers Leutkirch kontrollierten am frühen Sonntagmorgen einen litauischen Fahrzeuglenker in der Zeppelinstraße. Bei ihm wurde nicht unerhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete neben einer Blutprobe die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung sowie des litauischen Führerscheins an.

