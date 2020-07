Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Langenargen / Oberdorf

Ladeninhaberin stoppt Dieb

Am Freitagnachmittag um 16:00 Uhr schlich sich ein 62-jähriger Mann in das Büro eines ortsansässigen Hofladens und entwendete dort eine nicht näher bekannte Summe Bargeld. Als er von der 52-jährigen Ladeninhaberin bei der Tat überrascht wurde, flüchtete er unter Zurücklassung des Bargelds in sein Auto, welches er auf dem Parkplatz vor dem Hofladen abgestellt hatte. Als der Täter mit seinem Ford Focus flüchtete, hielt sich die Besitzerin des Ladens an der geöffneten Fahrertür fest und wurde ca. 120 Meter neben dem Pkw mitgeschleift. Der flüchtende Täter stoppte sein Fahrzeug erst, als ihm eine Zeugin mit ihrem Pkw den Fluchtweg blockierte. Die mutige Ladenbesitzerin zog sich durch ihr beherztes Eingreifen mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Vorsorglich wurde sie zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Den Ladendieb erwartet jetzt eine Anzeige wegen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

