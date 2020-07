Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Baienfurt

Vorfahrtmissachtung führt zum Unfall

Am Freitag um 23:13 Uhr befuhr eine 20-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem BMW Mini die Baindter Straße, aus Baindt kommende, in Richtung Baienfurt. An der Kreuzung Baindter Straße / L 314 übersah sie einen rechts kommenden 24-jährigen Citroenfahrer und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Aulendorf

Betrunkener Unfallverursacher flüchtet

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr kam ein 25-jähriger Daimlerfahrer auf Grund zu hoher Geschwindigkeit in der Hauptstraße von Aulendorf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Daimler. Anschließend setzte der 25-jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Über einen Zeugen konnte die Polizei den Unfallverursacher ermitteln und kurze Zeit später an seiner Wohnadresse antreffen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 25-jährige nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde durch die Polizei sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Des Weiteren erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung.

