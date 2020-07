PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Meßkirch

Alkoholfahrt endet mit Unfall

Am Freitag gegen 19:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Opelfahrer, vom Adenauerplatz kommend, die Hauptstraße. Als der Opelfahrer seinen Pkw in der Hauptstraße wenden wollte, touchiert er hierbei einen geparkten VW Touran. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Opelfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein wurde einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro. Der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

