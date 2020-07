Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Wangen i.A.) Betriebserlaubnis erloschen

Wangen i. A. (ots)

Lauter als erlaubt war das Motorrad eines 45-Jährigen, der am Donnerstagabend gegen 20 Uhr von Beamten der Verkehrspolizei in der Leutkircher Straße angehalten und kontrolliert wurde. Die Polizisten waren durch die sehr laute Auspuffanlage auf die Maschine aufmerksam geworden. Wie sich bei der Überprüfung der Harley rasch herausstellte, hatte der Mann an der mit einem Hebel manuell zu bedienenden Auspuffanlage eine Klappe geöffnet, wodurch das Motorrad lauter röhrte als zugelassen. Ferner hatte der 45-Jährige an der Vordergabel spitze, scharfe, rotierende und wurfsternähnliche Teile sowie an den Lenkerenden Ochsenaugen-Blinker angebracht, die über keine Kennzeichnung verfügten. Der Motorradfahrer erhielt wegen der festgestellten Verstöße einen Mängelbericht und wurde angezeigt.

