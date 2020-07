Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Beim Überholen verunfallt

Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro ist am Donnerstagmittag um kurz vor 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 311 zwischen Krauchenwies und Mengen entstanden. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin überholte hinter einem weiteren Pkw einen vorausfahrenden Lkw, als ihr ein Mercedes entgegenkam. Dessen 50 Jahre alter Fahrer wich geistesgegenwärtig nach rechts in den Grünstreifen aus, konnte aber einen Zusammenstoß nicht gänzlich verhindern. Der Seat der Verursacherin streifte den Mercedes seitlich. Durch die entstandenen Beschädigungen waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gammertingen

Radmuttern gelöst

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 7 Uhr und 14 Uhr an einem im Bereich des Hallenbades in Mariaberg geparkten Pkw die Radmuttern gelöst. Glücklicherweise bemerkte die 48 Jahre alte Eigentümerin schon nach wenigen Metern Fahrt eine Veränderung des Fahrverhaltens, worauf sie den Audi umgehend in die Werkstatt brachte. In diesem Zusammenhang sucht der Polizeiposten Gammertingen nach Zeugen. Verdächtige Beobachtungen können unter Tel. 07574/ 921687 gemeldet werden.

Krauchenwies

Lkw aufgefahren

Auf der Landesstraße 465 kurz vor dem Ortseingang Krauchenwies ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine Autofahrerin einem vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Die 36 Jahre alte Fahrerin hatte zu spät bemerkt, dass der Laster vor ihr bremste. Bei der Kollision entstand am Lkw und ihrem Ford ein Schaden von insgesamt 8.000 Euro.

Meßkirch

Streit eskaliert

Ein Streit zwischen Lebenspartnern forderte am frühen Freitagmorgen das Einschreiten der Polizei in der Hauptstraße. Eine 31 Jahre alte Frau war mit ihrem Lebenspartner derart in Streit geraten, dass dieser erst Cola über die Frau schüttete und sie wohl auch mehrmals ins Gesicht schlug. Des Weiteren zerbrach er im Zuge der lauten verbalen Auseinandersetzung das Handy der Frau, als diese drohte, die Polizei zu rufen. Im Anschluss fuhr der Mann, nach Streit vor der Wohnung, mit seinem Pkw davon. Das Polizeirevier Sigmaringen versucht nun den genauen Hergang des Streits zu ermitteln.

