Friedrichshafen

Dieb wiedererkannt

Durch einen Zeugen wurde am Donnerstagnachmittag in der Ehlersstraße ein Unbekannter dabei beobachtet, wie er von einem abgestellten Fahrrad eine Handyhalterung samt darin in einer Tasche verstauter Fahrradhandschuhe entwendete. Nachdem der Zeuge die Besitzerin des Rades darüber informiert hatte, verständigte diese die Polizei. Eine Fahndung nach dem Dieb verlief zunächst ergebnislos. Am Abend meldete sich die 50-Jährige nochmals bei der Polizei und gab an, in der Östlichen Uferstraße gerade einen Fahrradfahrer mit ihrer Handyhalterung am Rad gesehen zu haben. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann antreffen und kontrollieren. Hierbei fanden die Beamten auch die entwendeten Fahrradhandschuhe in der mitgeführten Umhängetasche auf. Er gelangt nun wegen Diebstahls zur Anzeige.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter trat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen die Schaufensterscheibe eines Kosmetikstudios in der Charlottenstraße. Dadurch wurde das Glas der Scheibe beschädigt, es entstand erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Nacht endet im Polizeigewahrsam

Am frühen Donnerstagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen gegen 1 Uhr in der Meistershofener Straße ein 24-jähriger Mann auf, der dem Streifenwagen hinterherrannte. Nachdem die Beamten angehalten und sich erkundigt hatten, ob ein Fall für die Polizei vorliegt, stellten sie bei dem 24-Jährigen zwar noch keinen Grund für ein polizeiliches Einschreiten, aber eine deutliche Alkoholisierung fest. Als sie daraufhin wieder ins Fahrzeug einsteigen und weiterfahren wollten, rempelte der Mann plötzlich einen der Beamten an und stieß ihn gegen den Streifenwagen. Der 24-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von annähernd 2,7 Promille. Aufgrund seiner zunehmenden Aggressivität musste der Mann den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Er gelangt zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige, da er sich auf dem Polizeirevier den Maßnahmen massiv widersetzte und die eingesetzten Beamten fortwährend mit Kraftausdrücken beleidigte.

Friedrichshafen

In die Rotach gefallen

Mutmaßlich ein akutes medizinisches Problem führte am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr dazu, dass ein 69-jähriger Mountainbikefahrer in die Rotach stürzte. Der Mann befuhr den Fahrradweg entlang der Rotach zwischen der Lindauer und der Ravensburger Straße in flussaufwärtiger Richtung, als er plötzlich im Bereich der Bahnunterführung die Kontrolle über sein Rad verlor. Daraufhin stürzte er und landete in dem Fluss. Ein Zeuge half dem 69-Jährigen daraufhin aus dem Wasser und alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz nicht ernsthaft verletzt.

Friedrichshafen

Sturzbetrunken auf dem Pedelec

Durch einen Zeugen wurde der Polizei Donnerstagfrüh kurz nach Mitternacht eine Frau mitgeteilt, die in offenbar stark betrunkenem Zustand mit einem Pedelec die Prielmayerstraße auf und ab gefahren sei. Weiterhin habe die Frau mit einer weiteren Person lautstark gestritten. Vor Ort konnte durch die Polizeistreife eine 43-Jährige festgestellt werden, die gerade im Begriff war, wieder auf das Pedelec zu steigen. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille, woraufhin die Beamten bei der Frau die ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Sie gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden von etwa 13.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Colsmanstraße ereignet hat. Die 50-jährige Fahrerin eines Lkw wollte auf Höhe der Leutholdstraße von der linken auf die rechte Spur wechseln und übersah hierbei den rechts neben ihr fahrenden Pkw einer 28-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurde der Kleinwagen noch etwa 30 Meter vom Lkw mitgeschleift. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Friedrichshafen

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr in der Eckenerstraße ereignet hat. Eine 29-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Eckenerstraße nach links in Richtung Romanshorner Platz abbiegen und fuhr ihren Angaben zufolge bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Im gleichen Moment kam ihr aus Richtung Innenstadt eine Autofahrerin entgegen, die ihrerseits ebenfalls angab, Grün gehabt zu haben. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, es entstand Sachschaden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und auch der Frage, was die Ampelsignalisierung zum Unfallzeitpunkt tatsächlich zeigte, bittet das Polizeirevier Friedrichshafen Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen-Fischbach

Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr musste eine 61-jährige Autofahrerin in der Meersburger Straße anhalten, da an ihrem Fahrzeug ein technischer Defekt aufgetreten war. Sie brachte ihren Wagen halb auf der Fahrbahn, halb auf dem parallel verlaufenden Radweg zum Stehen. Hier öffnete ihr 62-jähriger Beifahrer unachtsam die Türe, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer, der als erster in einer Gruppe von acht Radfahrern ordnungsgemäß den Radweg befuhr, konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen die Türe und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen am Kopf und am Bein zu, ein getragener Schutzhelm dürfte ihn vor Schlimmerem bewahrt haben. Der Pedelec-Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Kressbronn

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr in der Hemigkofener Straße ereignet hat. Eine 40-jährige Pkw-Lenkerin wollte im Bereich der Einmündung des Untermühlewegs nach links abbiegen. Hierbei prallte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, der offenbar im selben Moment im Begriff war, das Auto zu überholen, gegen das linke hintere Fahrzeugheck und stürzte. Er verletzte sich dabei offensichtlich am linken Ellbogen. Nachdem die 40-Jährige sich bei dem Radler nach seinem Befinden erkundigt hatte, stieg dieser wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Hauptstraße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen den Unbekannten wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, normale Figur, hellbraune kurze Haare, brauner Vollbart. Zur Unfallzeit trug er ein braun-gelbes T-Shirt und eine kurze braune Cargo-Hose. Er sprach mit ausländischem Akzent. Der Polizeiposten Langenargen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/9316-0.

Tettnang

Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten und Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr an der Auffahrt zur B 467 bei Höll. Ein 29-jähriger Motorradfahrer wollte von Höll kommend auf die B 467 auffahren. Hinter ihm befand sich ein 25-jähriger Pkw-Fahrer. Nachdem der 29-Jährige nach kurzem Halt zunächst anfuhr, musste er nochmals verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Autofahrer zu spät und prallte auf das Zweirad. Hierdurch fiel der 29-Jährige mit seiner Maschine um und zog sich diverse Prellungen zu.

Tettnang-Unterlangnau

Durch Hundebisse verletzt

Durch den zweimaligen Biss eines Schäferhundes verletzt wurde eine 20-jährige Fahrradfahrerin bereits am Montagabend gegen 19.30 Uhr beim Hirschgehege in Unterlangnau. Auf einem Schotterweg kamen ihr zwei Personen mit dem vorweg freilaufenden Schäferhund entgegen. Als die 20-Jährige den Hund passierte, biss ihr dieser unvermittelt in den Oberschenkel und, nachdem sie angehalten hatte, nochmals in die rechte Wade. Hierdurch wurde die Frau nicht unerheblich verletzt. Durch die Ehefrau des Hundehalters wurde sie nach dem Vorfall nach Hause gefahren und begab sich anschließend zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall provoziert

Äußerst rowdyhaft verhielten sich zwei Pkw-Lenker am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr im Straßenverkehr. Ein 40-jähriger Autofahrer befuhr die Hirschlatter Straße aus Richtung Kehlen kommend und missachtete an der Einmündung zur K 7725 die Vorfahrt eines aus Richtung B 30 kommenden und in Richtung Hirschlatt fahrenden 28-jährigen Pkw-Lenkers. Hierdurch musste dieser eigenen Angaben zufolge stark abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Daraufhin zeigte der Jüngere dem Älteren aus Unmut über dessen Verhalten den ausgestreckten Mittelfinger. Dies veranlasste den 40-Jährigen dazu, den 28-Jährigen mehrfach auszubremsen. Hierdurch kam es schließlich zum Auffahrunfall, nachdem der Ältere zuletzt eine Vollbremsung bis zum Stillstand einleitete und der 28-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.500 Euro. Beide Autofahrer werden sich nun strafrechtlich für ihr Verhalten zu verantworten haben, gegen den Jüngeren wird unter anderem wegen Beleidigung ermittelt, der Ältere gelangt wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zur Anzeige.

Immenstaad

Die Liebe versprochen - um Bargeld betrogen

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres wurde ein 88-jähriger Mann erstmals per Mail von einer Unbekannten kontaktiert, welche ihm vorspielte, ein starkes Interesse daran zu haben, das Leben des Seniors schöner zu gestalten. Unter Aufrechterhaltung der falschen Geschichte und in einer länger andauernden Unterhaltung per Mail bewegte die Unbekannte den Mann dazu, angeblich zur Finanzierung der Anreise nach Deutschland und zur Begleichung diverser anderer Auslagen in mehreren Transaktionen bis dato etwa 70.000 Euro auf verschiedene Konten im Ausland zu überweisen. Familienangehörigen fielen durch Zufall die zunächst nicht erklärbaren Überweisungen auf, daraufhin wurde durch diese schließlich die Polizei verständigt. Es muss davon ausgegangen werden, dass der 88-Jährige Opfer des sog. "Romance Scamming" geworden ist, daher ermittelt nun die Kriminalpolizei. Bei der perfiden Betrugsmasche wird versucht, Menschen im Internet unter Vorspiegelung der großen Liebe dazu zu bewegen, unter stets neuen fadenscheinigen Ausreden Geld ins Ausland zu transferieren - ohne die bzw. den Angebeteten je zu treffen oder das Geld je wiederzusehen. Weitere Informationen zum "Romance Scamming" und zu weiteren Betrugsmaschen sowie Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Außerdem bietet das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg unter dem Motto "Vorsicht Abzocke! - Betrügereien an der Haustür, am Telefon und unterwegs" kostenfreie Präventionsveranstaltungen für Seniorinnen und Senioren an. Die sechzigminütigen Veranstaltungen können Gruppen und Vereine ab 15 Personen unter folgenden Erreichbarkeiten bei der Polizei buchen: Email: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Telefon: 0751/803-1042.

Überlingen

Diebstahl durch mutmaßliche Sammlungsbetrüger

Am Donnerstagnachmittag waren auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums "La Piazza" mutmaßliche Sammlungsbetrüger unterwegs, die Personen ansprachen und in bekannter Art und Weise Unterschriften und Spenden sammelten. In diesem Zusammenhang wurde vermutlich durch diese einem 17-Jährigen ein Mobiltelefon aus seinem Rucksack entwendet. Der Jugendliche war zuvor von einem Spendensammler angesprochen und so möglicherweise während des Diebstahls abgelenkt worden. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt.

Überlingen

Wechselfallenbetrug durchschaut

Einen versuchten Betrug rechtzeitig durchschaut hat eine 57-jährige Kassiererin in einem Lebensmitteldiscounter in der Lippertsreuter Straße am Donnerstagvormittag. Sie war von einer unbekannten Frau angesprochen und gebeten worden, einen 10-Euro-Schein zu wechseln. Nachdem die Kassiererin das Wechselgeld herausgegeben hatte, wurde sie von der Unbekannten darauf aufmerksam gemacht, dass sie angeblich einen 50-Euro-Schein gegeben hätte, und forderte mit Nachdruck weiteres Wechselgeld. Nachdem die 57-Jährige dies verneinte, wurde die unbekannte Frau laut und ungehalten, warf das Kleingeld in Richtung Kasse und verließ das Geschäft. Ein finanzieller Schaden entstand somit nicht.

Salem-Grasbeuren

Falscher Polizeibeamter

Als Polizeibeamter gab sich ein unbekannter Mann am späten Donnerstagabend in Grasbeuren einer Anwohnerin gegenüber am Telefon aus. Der Unbekannte gab vor, von der Kriminalpolizei zu sein, und befragte die Frau nach der Anzahl von Mitbewohnern in ihrem Haus und nach ihrem Vermögen. Dies angeblich im Rahmen von Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nachbarschaft. Durch eine Bekannte der Frau wurde später die echte Polizei verständigt, ein finanzieller Schaden trat bislang nicht ein. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die weit verbreitete Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten hin. Informationen zu dieser und zu anderen Betrugsmaschen sowie Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen zog sich ein 64-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf dem Verbindungsweg von Gebhardsweiler nach Oberuhldingen zu. Der Radfahrer, der mit seiner Familie unterwegs war, drehte sich auf einem abschüssigen Gefällstück nach hinten um, um nach dem Rest der Gruppe zu sehen. Hierbei kam er nach rechts auf das unbefestigte Bankett und stürzte. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der 64-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

