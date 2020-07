Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Deggenhausertal - Jonistobel

Brand ohne Verletzte aber hohem Sachschaden

Vermutlich am frühen Abend durchgeführte Schweißarbeiten an einer Terrasse waren ursächlich für die erst Stunden später entstehende Rauchentwicklung. Möglicherweise schwelten in der Wand befindliche Dämmstoffe. Der Eigentümer bemerkte den Rauch und begann eigenständig mit ersten Gegenmaßnahmen. Alle Bewohner verließen das Gebäude und setzten am Donnerstag kurz nach 23 Uhr einen Notruf ab. Der Rauch entwickelte sich schnell zu einem offenen Feuer, welches über die Fassade auf den Dachstuhl übergriff. Problematisch war die vom Feuer erfasste Dachisolierung. Letztlich konnten die Feuerwehren Deggenhausertal, Horgenzell, Markdorf und Oberteuringen das Feuer unter Kontrolle bringen. Des Weiteren waren Einsatzkräfte des DRK, der Polizei, der Kreisbrandmeister sowie der Bürgermeister vor Ort. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise mehrere hunderttausend Euro.

