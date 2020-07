Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Isny i. A.) Fußgänger kollidiert mit Lkw

Isny i. A: (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger, der am Mittwochabend kurz vor 17.30 Uhr auf der Landesstraße 318 im Bereich einer 70-er Zone von einem Lkw mit Anhänger erfasst wurde. Der 37-jährige Fußgänger war dabei, an einer Überquerungshilfe die Fahrbahn zu queren und stand bereits in der Fahrbahnmitte, als er trotz des herannahenden Lkw aus bislang unbekannter Ursache weiterging. Hierbei wurde er von dem Lastwagen, dessen 51-jähriger Fahrer in Richtung Isny unterwegs war, erfasst und schwer verletzt. Der Fußgänger musste zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden, der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallaufnahme ist derzeit noch im Gange. Es muss mit kurzzeitigen Sperrungen der Landesstraße gerechnet werden.

