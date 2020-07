Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Friedrichshafen) Kollision zwischen Lkw und Auto

Friedrichshafen (ots)

Zwei Verletzte und Sachschaden von rund 45.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich heute Nachmittag gegen 14.20 Uhr an der Einmündung Albrecht-/ Zeppelinstraße beim Landratsamt ereignete und für größere Verkehrsstörungen sorgte. Der 45-jährige Lenker eines Sattelzuges hatte die Albrechtstraße in Richtung Zeppelinstraße befahren und war vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme auf der leichten Gefällstrecke auf die Gegenfahrspur geraten. Im Einmündungsbereich kollidierte der 40-Tonner mit dem Audi A4 eines 51-jährigen Autofahrers, der von Fischbach kommend nach links in die Albrechtstraße abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt der Pkw-Lenker, der aus seinem Auto befreit werden musste, schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges überstand die Kollision mit leichteren Blessuren, die ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Das nicht mehr fahrbereite Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der beschädigte Lkw konnte noch bis zur nächsten Werkstatt gefahren werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Albrechtstraße teilweise und die Zeppelinstraße zwischen der Rosen- und Windhager Straße bis 17 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Teilweise kam es auf der B 31 in Richtung Überlingen zu einem Rückstau von mehreren Kilometern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell